Kvitová má svou síň slávy za miliony. Došlo na slzy dojetí nejen u rodičů

Přestřihla pásku a uvedla hosty do svého nového království. V rodném Fulneku vybudovali tenistce a místní rodačce Petře Kvitové za 4,7 milionů korun síň slávy. V důstojných prostorách Knurrova paláce z počátku 18. století jí patří hned čtyři místnosti včetně „kaple“. „Je to hodně zvláštní, když ještě žiju a hraju,“ reagovala pobaveně dvojnásobná vítězka Wimbledonu.

V úmorném vedru se dočkala dvaatřicetiletá Petra Kvitová nevšední pocty. Mít vlastní síň slávy ve veřejných prostorách, to je u aktivních sportovců v individuálním odvětví výjimečný jev.

Město Fulnek ve spolupráci s Moravskoslezským krajem, samotnou tenistkou, jejími rodiči, bratrem Liborem a agenturou Tennis Sparta Agency se do nevšedního díla pustilo a celou akci dotáhlo do konce. „Strašně se potím,“ smála se Kvitová na pódiu, kde děkovala za podporu rodičům.

Při děkovných slovech nejbližším, kteří seděli pár metrů od ní, slavné tenistce poskočil hlas a slzy se nahrnuly do očí. Vzápětí si je otírali i táta Jiří a máma Pavla. Dojemná chvilka orámovala slavnostní odpoledne v Knurrově paláci a na jeho nádvoří. Vítězka Fed Cupu a grandslamová šampionka dorazila na místo s trenérem a přítelem Jiřím Vaňkem.

V modrých letních šatech s puntíky a na vysokých jehlových podpatcích jí to slušelo. Výškou převyšovala naprostou většinu mužů. „Jsem ráda, že jsem mohla přijet domů. Je to pro mě pocta, hodně si toho vážím,“ vyznala se před vstupem do místností s jejími artefakty. V Knurrově paláci to moc dobře zná, v dětství tu trávila spoustu času. „Říká mi to hodně, znám tu každý kout. Tatínek tady učil na zvláštní škole,“ informovala.

Právě Jiří Kvita byl jedním ze strůjců myšlenky. „Jsem hrozně rád, že jsem mohl tvůrcům výstavy poskytovat informace. Byla to pro mě moc krásná práce. Naskakovaly mi vzpomínky, jak se vyvíjel život a kariéra naší Peťulky. Jsem velmi rád, že se celou věc podařilo zrealizovat,“ svěřil se tenistčin otec. Ve vitríně místnosti s trofejemi, která je pojmenována „kaple“, nechybí ani dva wimbledonské talíře. Poprvé veřejně. „Předtím byly schované jen pod postelí,“ přiznala hráčka.

Právě vstřícný přístup rodičů, kteří měli doteď hodnotné exponáty u sebe doma, byl pro realizaci celého projektu klíčový. „Když mi to řekl bratr, napadlo mě: Ajaj, tohle táta nedovolí,“ smála se. „Ale nakonec je rád,“ věřila.

Nejde o klasické muzeum, ale spíš o živou výstavu. I v tomto budou Kvitovi nadále nápomocni. Doma jim ještě pár „kousků“ zůstalo. „Nebojte, ještě tam toho je dost. Některé exponáty budeme obměňovat a vyměňovat. Aby to bylo stále aktuální,“ poznamenal Kvita.

Na výstavě nechybí i zavěšená dřevěná pálka. Je tam trošku jako pěst na oko. „S ní jsem začínala u zdi. Myslím, že máma ji spíš používala na krájení masa. Má toho hodně za sebou,“ uvedla nejslavnější rodačka z Fulneku, kterou čeká příští týden turnaj na Spartě a následně odlet na turnaje v Americe.

„Můj zdravotní stav není ideální. Týká se to mého zápěstí na levé ruce. Každý den přináší něco nového. Mrzí mě, že jsem čtrnáct dní nehrála. Mým cílem pro zbytek sezony je být zdravá a něco si zahrát,“ shrnula.

Vrcholný představitel města byl s projekcí spokojený. „Viděl jsem nadšené tváře. Je to nová věc. Co jsem si zjišťoval, v republice taková forma představení úspěšného sportovce neexistuje. Jsme s Petrou první,“ konstatoval hrdě starosta Petr Ertelt. Základní vstupenka do síně slávy stojí 150 korun. Otevřeno bude od pátku denně kromě pondělí. Tento víkend mají místní vstup za poloviční cenu a děti do 15 let zdarma.