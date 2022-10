Loučící se Hradecká krotila slzy a emoce: Pardon, kapesníky nemám

Linda Nosková s Lucií Hradeckou na US Open vyřadily sestry Venus a Serenu Williamsovy • Reuters

S parádní tenisovou kariérou se Lucie Hradecká (37) na svém posledním domácím turnaji loučila lehce v ústraní. V osmifinále čtyřhry Agel Open 2022 nestačila s Lindou Noskovou v „tréninkové“ hale na dravé Američanky Caty McNallyovou a Alyciu Parksovou 4:6 a 3:6. Zaslouženého potlesku a ovací českého publika se ovšem Hradecká dočkala na centrálním kurtu Ostravar Arény před zápasem druhého kola Petry Kvitové. Lucie Hradecká, trojnásobná vítězka Fed Cupu, dvojnásobná olympijská medailistka a vítězka French Open a US Open, emoce neskrývala.

„Před zápasem na emoce...,“ začala Hradecká odpovídat na otázku, ale dojetí ji přemohlo. Slzy se jí draly do očí. „Pardon. Před zápasem na to čas nebyl, ale teď to všechno dochází. Já se omlouvám, kapesníky nemám...“

Předem hlásila, že Agel Open bude její poslední domácí turnaj. „Domácí určitě poslední,“ potvrdila. „Ještě se chystám do San Diega a Guadalajary. Nikdy jsem tam nebyla, tak možná i ze zvědavosti, jaké to tam je. Ale doma to bylo poslední.“

Žádnou velkou párty pro známé a rodinu v Ostravě dopředu ale nechystala. „Nejvíc kamarádů jsem měla v Praze, kde jsme se loučily i s Andy (Hlaváčkovou). Tady, vtipně, nebyl ani trenér,“ usmála se přes slzy Hradecká. „Musel na otočku do Prahy, ale u dalších dvou turnajů chybět nebude. Největší rozlučka, co jsem měla, byla v Praze.“

Poslední domácí turnaj symbolicky odehrála s teprve sedmnáctiletou Lindou Noskovou. Ta před rokem vyhrála juniorku French Open, patří k silné nastupující generaci českých tenistek. „Holky se budou muset hodně snažit, aby naši laťku dotáhly,“ usmála se Hradecká v odkazu na úspěšné Fed Cupy a olympiády.

„Ale máme výborné holky. Jsem ráda, že je to baví a mají chuť hrát turnaje. Přijde mi, že je to stále těžší. Naštěstí holky mají plno elánu a doufám, že jim vydrží. A že nás aspoň dotáhnou, nebo i posunou. Dobrých holek máme hodně, škoda, že se trochu ztrácejí kluci.“

V Ostravě sice Hradecká svoji domácí turnajovou část skončila, ale na město bude vzpomínat jen v dobrém. I díky parádním zážitkům z Fed Cupu. „Nejenom na turnaje v Ostravě, ale celkově v Česku, jsou pro mě něco speciálního,“ přitakala. „Vždycky, když byla šance hrát turnaj doma, tak jsem se nerozhodovala, že pojedu někam daleko. Vždycky to bylo speciální. Hala v Ostravě je nádherná a české publikum, nejenom tady, ale i v Praze nebo v Brně, bylo vždy neuvěřitelné!“

Bude mít časem nějakou velkolepou rozlučku? Ještě jeden večírek pro úspěšnou partu? Hradecká se jen pousmála. „Ne. Nikdy jsem nebyla typ, který by dělal velkolepé věci. Myslím si, že ne.“