Turnaj mistrů: Nadal na úvod vyhořel! Porazil ho Fritz, výhru slaví i Ruud

Rafael Nadal vstoupil do tenisového Turnaje mistrů v Turíně porážkou s Taylorem Fritzem. První nasazený Španěl podlehl debutujícímu Američanovi 6:7, 1:6. V úvodním utkání závěrečného podniku sezony zvítězil třetí nasazený Nor Casper Ruud nad Kanaďanem Félixem Augerem-Aliassimem 7:6, 6:4. Letošní finalista Roland Garros a US Open vyhrál třetí vzájemný zápas za sebou a pokaždé neztratil ani set.