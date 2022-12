Tenistka Havlíčková (17) je juniorkou roku: Skvělá sezona, ale překvapení

„Pocity jsou skvělé. Je to velká motivace a zpětná vazba na to, co jsme minulý rok zvládli. Určitě je velký úspěch toto ocenění vyhrát,“ řekla hráčka TK Sparta Praha v nahrávce pro média. „Musím říct, že jsem to nečekala. Přijde mi, že je nás teď hodně dobrých juniorek, takže mě to překvapilo,“ doplnila Havlíčková.

V žebříčku WTA jí patří 398. místo. Svěřenkyně trenéra Lukáše Dlouhého letos zvítězila ve dvouhře na juniorském Roland Garros a navázala na loňský triumf Lindy Noskové. Společně s krajankou Sárou Bejlek poté uspěla i ve čtyřhře. Na US Open Havlíčková vyhrála debl po boku Rusky Diany Šnajderové a po turnaji se stala juniorskou světovou jedničkou.

„Tahle sezona byla zatím moje nejlepší. Na začátku se mi vůbec nedařilo a musela jsem se z toho vyhrabat. Přišlo to v Brazílii (Criciúma), kde jsem vyhrála turnaj kategorie A. Poté jsem vyhrála Paříž v singlu a deblu a následně uspěla i na US Open. Myslím, že právě tímhle jsem si to ocenění zasloužila. Byla to skvělá sezona,“ připomněla Havlíčková

Z českých tenistek ovládly anketu ITF v minulých letech Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou, které vloni a před čtyřmi lety získaly ocenění pro nejlepší deblový pár. V roce 2011 vyhrála Petra Kvitová hlavní ocenění, juniorem roku tehdy byl Jiří Veselý.

V příští sezoně si Havlíčková dala za cíl hrát co nejvíce turnajů mezi dospělými a stoupat žebříčkem. Ráda by hrála kvalifikace grandslamů v dospělé kategorii a dostala se do hlavní soutěže. „Plány ještě nejsou přesné. Začátkem ledna poletíme pravděpodobně na nějakou čtyřicítku, což je novinka na ITF. Poté se uvidí, jaký bude žebříček a podle toho budou následující plány,“ dodala.