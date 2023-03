Hrdlička se pustil do řecké „zlodějky“: Neumí hrát fér. Co se mu opět nelíbí?

Ten míček zápas nerozhodl, o něčem však vypovídá. Plíšková ve třetí sadě ztrácela 2:5, když prohrála pět gamů za sebou. Ještě se snažila vybudit k finiši a při podání světové sedmičky vedla 30:15. Měla mít i dva brejkboly poté, co v běhu vyslala forhendový prohoz na stranu soupeřky. O její raketu tenisák zavadil a skončil v autu. Sakkariová na reklamaci Plíškové reagovala zapíráním, sudí na umpiru Pierre Bacchi dotek nepostřehl a přiznal bod Řekyni.

Bacchi je sice Francouz, musí snad mít ale řecké předky. Vždyť to byl právě on, kdo při semifinále Roland Garros 2021 chyboval v zápase Barbory Krejčíkové opět proti Sakkariové a při českém mečbolu chybně označil aut Řekyně za dobrý míček. Tentokrát byla křivda podobně křiklavá a fanoušci se diví, proč se v podobných případech nevyužívá video. Vždyť televizní záběr jasně prokázal, že Sakkariová míček tečovala a nepřiznala se k tomu.

A není to poprvé, co s ní Plíšková udělala takovou zkušenost. „Před pěti lety v Římě poprvé, včera v Indian Wells pokračování...,“ připomněl Hrdlička slavný incident.

Tehdy Plíšková po porážce ve 2. kole antukového turnaje v Římě nepodala ruku polské rozhodčí Martě Mrozinské, naopak třemi ostrými švihy raketou udělal díru v plastovém krytu umpiru. Pod její pád se totiž podepsala hrubka čárové i hlavní sudí, které nezvládly situaci v koncovce utkání a její dobrou smeč označily za aut.

Sakkariová je v tomto omylu nechala. „Nepočítala jsem s tím, že by něco udělala. Ale na miliardu procent jsem přesvědčená, že to viděla moc dobře. My tenisti vždycky víme, kam míček spadne. Jsme u něj nejblíže a sledujeme ho. Rozhodčí se může dívat po holkách nebo po klukách, ale Sakkariová to určitě věděla. Ale v tu chvíli pro ni bylo silnější mít brejkbol, než se zachovat fér,“ komentovala s odstupem času počínání Řekyně Plíšková.

A v Indian Wells s ní udělala podobnou zkušenost. Inkriminovaný game na rozdíl od Říma tentokrát Plíšková vyhrála a snížila na 3:5, víc ze sebe už však nedostala. U sítě poražená udržela emoce a Sakkariové podala ruku, z paměti ale tuto událost rozhodně nevymaže.