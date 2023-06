Krejčíková ve finále! Kvitová v Berlíně porazila světovou čtyřku

Petra Kvitová suverénně postoupila do čtvrtfinále turnaje v Berlíně • Reuters

Česká tenistka Petra Kvitová na turnaji v Berlíně hladce prošla do čtvrtfinále • profimedia.cz

Barbora Krejčíková postoupila na turnaji v Birminghamu poprvé v kariéře do finále na trávě. Nasazená jednička porazila v dnešním úvodním semifinále Číňanku Ču Lin 6:3, 6:2 a zahraje si o druhý letošní a celkově sedmý titul ve dvouhře. Markéta Vondroušová na turnaji v Berlíně první čtvrtfinále kariéry na trávě nezvládla. V duelu s šestou nasazenou Řekyní Mariou Sakkariovou nevyužila v závěru vyrovnané úvodní sady čtyři setboly a odložený zápas, který se v pátek nemohl uskutečnit kvůli dešti, za hodinu a půl prohrála 6:7, 1:6. Mezi nejlepší čtyřku se naopak dostala Petra Kvitová, která porazila Caroline Garciaovou.

Další soupeřkou Barbory Krejčíkové bude vítězka duelu mezi turnajovou dvojkou Jelenou Ostapenkovou z Lotyšska a čtvrtou nasazenou Anastasií Potapovovou z Ruska.

Světová dvanáctka Krejčíková postoupila do finále podruhé v sezoně. Na únorovém podniku WTA 1000 v Dubaji získala titul po výhře nad světovou jedničkou Igou Šwiatekovou. Od té doby až do tohoto týdne marně usilovala na okruhu WTA o postup alespoň do čtvrtfinále.

Devátá hráčka světa Kvitová v předchozích kolech vyřadila krajanku Karolínu Plíškovou a Argentinku Nadiu Podoroskou. V Berlíně zatím neztratila ani set.

Semifinálové zápasy budou na programu ještě dnes odpoledne.

Tenisový turnaj žen v Berlíně (tráva, dotace 780.637 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Sakkariová (6-Řec.) - Vondroušová (ČR) 7:6 (9:7), 6:1, Alexandrovová - V. Kuděrmětovová (obě Rus.) bez boje.

Tenisový turnaj žen v Birminghamu (tráva, dotace 259.203 dolarů):