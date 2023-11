Turnaj mistrů: Djokovič udržel naději, jeho postup je v rukou Sinnera

Djokovičovo pokračování na turnaji záleží na výsledku závěrečného duelu Zelené skupiny: pokud zvítězí Rune, zajistí si postup, pokud vyhraje i třetí duel na turnaji Sinner, doprovodí ho do semifinále světová jednička Djokovič. „Dnes večer mi přijedou děti, takže myslím, že se na ten zápas koukat nebudu. Svou práci jsem odvedl a strávím den s rodinou. O to, jestli jsem postoupil, se můžu starat zítra,“ uvedl šestatřicetiletý Srb.

Čtyřiadvacetinásobný grandslamový šampion všechna tři utkání na turnaji protáhl do tří setů. V neděli porazil Runeho a zajistil si tím poosmé v kariéře pozici světové jedničky na konci sezony, v úterní bitvě podlehl Sinnerovi. Jeho šance na postup by zvýšilo, pokud by dnes Hurkacze porazil ve dvou setech, ale s náhradníkem za zraněného Stefanose Tsitsipase druhou sadu ztratil. Na dálku tím pomohl do semifinále Sinnerovi.

Ve třetím setu pak Djokovič dominoval a udržel si na finále sezony ATP Tour naději na sedmý triumf, jímž by se v historické tabulce odpoutal od Švýcara Rogera Federera a stal by se samostatným rekordmanem.

„Musel jsem čekat na to, až netrefí první servis. To byla má jediná šance. Má jedno z netvrdších podání na světě, které se hodně špatně returnuje, zvlášť ve zdejší nadmořské výšce,“ ocenil Djokovič Hurkacze, jenž ho zasypal 24 esy. Navzdory tomu Srb porazil o deset let mladšího polského soupeře i v sedmém vzájemném zápase.

Z Červené skupiny si už po druhém utkání zajistil postup Rus Daniil Medveděv, druhým semifinalistou bude buď Španěl Carlos Alcaraz, nebo Němec Alexander Zverev.

Tenisový Turnaj mistrů v Turíně (tvrdý povrch, dotace 15 milionů dolarů):

Dvouhra:

Zelená skupina:

Djokovič (1-Srb.) - Hurkacz (Pol.) 7:6 (7:1), 4:6, 6:1,

21:00 Sinner (4-It.) - Rune (8-Dán.).

Tabulka:

1. Djokovič 3 2 1 5:4 2. Sinner 2 2 0 4:1 3. Rune 2 1 1 3:2 4. Hurkacz 1 0 1 1:2 5. Tsitsipas 2 0 2 0:4

Čtyřhra:

Zelená skupina:

S. González, Roger-Vasselin (4-Mex./Fr.) - Dodig, Krajicek (1-Chorv./USA) 6:4, 3:6, 15:13,

18:30 Granollers, Zeballos (5-Šp./Arg.) - M. González, Molteni (7-Arg.).

Tabulka: