Supertalent Menšík: Vyhrát dva grandslamy? Přidejte, chci jich...

Do prostějovské továrny na tenisové talenty to má z domova pár minut na kole. A pokud mu vyjde kariéra tak, jak plánuje, předčí své předchůdce Petru Kvitovou či Tomáše Berdycha. Jakub Menšík je nejlepším tenistou světa do devatenácti let. A hodlá se jím stát také bez rozdílu věku. O tom všem vyprávěl v prostějovské klubovně, kde byl hostem podcastu Centrkurt.