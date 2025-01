Australian Open: Hladký postup Fritze, Medveděv se trápil. Rubljov končí!

Finalista loňského US Open Fritz navázal na úspěšné vystoupení z United Cupu, kde pomohl Američanům k druhému triumfu. Brooksbyho předčil v poměru vítězných míčů 34:20. Sebral mu šestkrát servis, sám dva brejkboly odvrátil. V dalším kole se utká s Christanem Garínem z Chile.

„Jsem moc spokojený, jak dnešní zápas dopadl. První utkání na grandslamech není nikdy snadné, takže tam nějaká nervozita byla,“ řekl Fritz, který usiluje o to, aby se stal prvním americkým vítězem na Australian Open po 22 letech. Naposledy v Melbourne triumfoval v roce 2003 Andre Agassi.

Loňský finalista Medveděv čelil hned v prvním kole nepříjemné situaci. Se 418. hráčem světa Samredžem, který startoval díky divoké kartě, prohrával 1:2 na sety. V průběhu třetího setu vzteky pětkrát udeřil raketou do sítě, kde zničil kameru. Zápas byl poté kvůli odklízení trosek přerušen, Medveděv dostal od umpirového rozhodčího varování.

Trojnásobný finalista turnaje duel otočil a po více než třech hodinách hry proměnil první mečbol. Ve 2. kole se utká s Američanem Learnerem Tienem.

„Vím, že hraju lépe, když toho odehraju víc. Takže proč hrát hodinu a půl? Raději alespoň tři hodiny, abych své údery cítil lépe,“ uvedl po utkání na kurtu Medveděv. „Ve druhém a třetím setu jsem se nemohl pořádně trefit. Nevěděl jsem, co mám dělat. Na konci minulého roku bych takový zápas pravděpodobně prohrál. Teď je ale nový rok a nová energie, takže jsem rád, že jsem uspěl,“ doplnil.

Předloňská finalistka Rybakinová porazila šestnáctiletou Australanku Jonesovou za 54 minut. Dovolila jí jen dva gamy, zaznamenala mimo jiné 11 es. Nasazená šestka se příště utká s Američankou Ivou Jovicovou.

Po více než tříhodinové bitvě prošla dál semifinalistka loňského US Open Emma Navarrová. Turnajová osmička zdolala americkou krajanku Peyton Stearnsovou 6:7, 7:6, 7:5. V závěrečné sadě zvrátila nepříznivý stav 3:5. Ve 2. kole se střetne s Číňankou Wang Si-jü.

„Dnes to byl šílený zápas. Jen jsem se snažila vytěžit maximum z toho, co jsem měla k dispozici. Možná to nebyl můj nejlepší výkon, ale ona hrála fakt dobře. Tohle vítězství je mimořádné,“ uvedla Navarrová.

Brazilský talent zaskočil Rubljova

Brazilský tenisový talent Joao Fonseca zahájil na Australian Open svou grandslamovou kariéru vyřazením světové devítky Andreje Rubljova z Ruska. Osmnáctiletý rodák z Ria de Janeiro porazil papírového favorita v 1. kole 7:6, 6:3, 7:6 a zaznamenal čtrnácté vítězství za sebou.

Fonseca nenašel přemožitele od porážky v semifinále listopadového challengeru v Lyonu. Poté vyhrál Turnaj mistrů mladých hráčů, kde porazil i Jakuba Menšíka, na přelomu roku už v Austrálii ovládl challenger v Canbeře a následně se v Melbourne prokousal tříkolovou kvalifikací poprvé do hlavní soutěže grandslamového turnaje.

Loňského čtvrtfinalistu Australian Open Rubljova porazil Fonseca za dvě a půl hodiny. Zápas ukončil při prvním mečbolu nechytatelným forhendem, svým 51. vítězným úderem v utkání. V druhém kole se 112. hráč žebříčku střetne s Italem Lorenzem Sonegem, který vyřadil švýcarského veterána Stana Wawrinku, vítěze turnaje z roku 2014.

Sedmadvacetiletý Rubljov zakončil minulou sezonu třemi porážkami v základní skupině Turnaje mistrů a v ideální formě ho nezastihl ani začátek nového tenisového roku. Před Australian Open vypadl moskevský rodák hned v prvním kole turnaje v Hongkongu, kde obhajoval loňský titul.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 96,5 milionu australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Fritz (4-USA) - Brooksby (USA) 6:2, 6:0, 6:3,

Rune (13-Dán.) - Čang Č'-čen (Čína) 4:6, 6:3, 6:4, 3:6, 6:4,

Hurkacz (18-Pol.) - Griekspoor (Niz.) 7:5, 6:4, 6:4,

Chačanov (19-Rus.) - Mannarino (Fr.) 7:6 (7:5), 6:3, 6:3,

Monfils (Fr.) - Mpetshi Perricard (30-Fr.) 7:6 (9:7), 6:3, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:4,

F. Cerúndolo (31-Arg.) - Bublik (Kaz.) 7:6 (7:1), 6:3, 6:2,

Berrettini (It.) - Norrie (Brit.) 6:7 (4:7), 6:4, 6:1, 6:3,

Kecmanovič - Lajovič (oba Srb.) 7:5, 3:6, 6:3, 3:6, 6:3,

Garín (Chile) - Čorič (Chorv.) 7:5, 6:1, 6:2,

Diallo (Kan.) - Nardi (It.) 6:7 (1:7), 7:6 (7:3), 5:7, 6:1, 6:2,

Tien (USA) - Carabelli (Arg.) 4:6, 7:6 (7:3), 6:3, 5:7, 6:4,

Medveděv (5-Rus.) - Samredž (Thaj.) 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2,

Shelton (21-USA) - Nakashima (USA) 7:6 (7:3), 7:5, 7:5,

Altmaier (Něm.) - Comesana (Arg.) 6:2, 3:6, 7:6 (7:4), 4:6, 6:4,

Díaz (Arg.) - Bergs (Belg.) 6:7 (5:7), 6:4, 1:6, 6:3, 6:4,

Musetti (16-It.) - Arnaldi (It.) 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5), 6:3,

Krueger (USA) - Hijikata (Austr.) 6:4, 6:4, 6:3,

Sonego (It.) - Wawrinka (Švýc.) 6:4, 5:7, 7:5, 7:5,

De Minaur (8-Austr.) - Van de Zandschulp (Niz.) 6:1, 7:5, 6:4,

Etcheverry (Arg.) - Cobolli (32-It.) 6:7 (8:10), 6:3, 7:5, 6:1,

Boyer (USA) - Coria (Arg.) 6:3, 6:7 (3:7), 4:6, 7:5, 6:1,

Fonseca (Braz.) - Rubljov (9-Rus.) 7:6 (7:1), 6:3, 7:6 (7:5),

Moutet (Fr.) - Popyrin (25-Austr.) 4:6, 6:3, 6:4, 6:4,

Giron (USA) - Hanfmann (Něm.) 2:6, 7:5, 6:1, 7:5,

Carreňo (Šp.) - Majchrzak (Pol.) 6:4, 6:4, 6:3,

Shapovalov (Kan.) - Bautista (Šp.) 3:6, 6:4, 6:4, 7:6 (10:8).

Čtyřhra - 1. kolo:

Rojer, Pavlásek (Niz./ČR) - Arneodo, Cazaux (Mon./Fr.) 6:3, 6:7 (4:7), 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Rybakinová (6-Kaz.) - Jonesová (Austr.) 6:1, 6:1,

Navarrová (8-USA) - Stearnsová (USA) 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5,

Kasatkinová (9-Rus.) - Tomovová (Bulh.) 6:1, 6:3,

Putincevová (24-Kaz.) - Avanesjanová (Arm.) 4:6, 7:5, 6:2,

Raducanuová (Brit.) - Alexandrovová (26-Rus.) 7:6 (7:4), 7:6 (7:2),

Jastremská (32-Ukr.) - Šarífová (Eg.) 6:1, 6:4,

Anisimovová (USA) - Carléová (Arg.) 6:2, 6:3,

Wang Si-jü (Čína) - Grabherová (Rak.) 6:1, 7:5,

E. Andrejevová (Rus.) - Čeng Saj-saj (Čína) 6:1, 7:6 (8:6),

Wang Ja-fan (Čína) - Bondárová (Maď.) 3:6, 6:3, 6:4,

Haddadová Maiaová (Braz.) - Rieraová (Arg.) 4:6, 7:5, 6:2,

Jovicová (USA) - Párrizasová (Šp.) 6:2, 6:1,

Lysová (Něm.) - Birrellová (Austr.) 6:2, 6:2,

Gračovová (Fr.) - McNallyová (USA) 6:3, 6:4,

Koviničová (Č. Hora) - Sunová (N. Zél.) 6:3, 7:5,

Ruseová - Beguová (obě Rum.) 6:4, 6:0,

Čang Šuaj (Čína) - Kesslerová (USA) 6:3, 6:4,

Keysová (19-USA) - Liová (USA) 6:4, 7:5,

Paoliniová (4-It.) - Wej S'-ťia (Čína) 6:0, 6:4,

Džábirová (Tun.) - Kalininová (Ukr.) 6:3, 6:3,

Boulterová (22-Brit.) - Marinová (Kan.) 6:4, 3:6, 7:5,

Osoriová (Kol.) - Sakkariová (31-Řec.) 6:4, 6:7 (4:7), 6:4,

Zarazúaová (Mex.) - Townsendová (USA) 6:7 (6:8), 6:1, 6:2,

V. Kuděrmětovová (Rus.) - Gadecká (Austr.) 6:1, 6:1.