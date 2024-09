Rybakinovou prý týral kouč. Hvězda teď nehraje, je psychicky na dně

Křik, urážky, psychické týrání. To vše údajně zakoušela wimbledonská šampionka Jelena Rybakinová od svého bývalého kouče Stefano Vukova. Když se se sedmatřicetiletým chorvatským trenérem před US Open rozešla, sesypala se. Z posledního grandslamu sezony odstoupila po prvním vyhraném kole a od té doby se na kurtech neobjevila. Škrtla celou asijskou část sezony a neví, zda se do konce roku ještě při zápase ukáže. Zatímco světová čtyřka zdůvodňuje absenci zraněním zad, vycházejí na světlo znepokojivé detaily. A spekuluje se, že WTA zakázala Vukovovi působit na okruhu.