O to víc zarážející byl jiný fakt. Devatenáctiletá Linda Fruhvirtová se českému kapitánovi Petru Pálovi omluvila z vážných rodinných důvodů, přesto již v sobotu odpoledne, kdy se její krajanky přetahovaly se Španělkami o místo ve Final 8 BJK Cupu, nastoupila v kvalifikaci WTA turnaje ve francouzském Rouen. A po dvou hodinách zdolala na antuce Italku Jessicu Pieriovou 4:6, 6:2, 6:0.

Pála popsal v pondělí jednání s týmem sester Fruhvirtových následovně: „Brenda nehraje, mluvil jsem s tatínkem. Nebylo to v tu chvíli na pořadu dne. A ohledně Lindy mě poprosili, že to je z rodinných důvodů, které nechtějí říkat. Tohle by měl člověk respektovat. Jinak by hrála. Vím, že Linda má tenis ráda. A byla by přínosem, protože teď hrála dobře na tvrdém povrchu v Miami i na turnaji v Mexiku. A už si odbyla premiéru doma, takže by to pro ni bylo lehčí. Nebál bych se ji nasadit do singla nebo do debla. Nebylo by to tak, že by si sem přijela sednout. A věděla to. Ale z důležitých důvodů tady není…“

Závažné rodinné důvody, to je vysvětlení, o kterém se nespekuluje. Starší ze sester Fruhvirtových je ale startem v Rouen staví do zvláštního světla… „Když se někdo omlouvá z rodinných důvodů, tak se o tom asi nechce nikde bavit. Rozumíte? Tak to respektujte,“ komentoval situaci pro web iSport otec tenistky Hynek Fruhvirt.