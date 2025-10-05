Finále v Pekingu nevyšlo, i tak Nosková slaví: 17. místo a 12 milionů korun
Jeden z životních turnajů mladé kariéry Lindy Noskové skončil krok od titulu. Dvacetiletá česká tenistka se na jediný set dostala k triumfu na tisícovce v Pekingu, nakonec však kapitulovala pod palbou o čtyři roky starší americké protivnice Amandy Anisimovové 0:6, 6:2, 2:6. I tak v novém vydání žebříčku WTA vystoupá na zatím kariérní 17. místo a bude českou jedničkou.
Hodinu a 46 minut bojovala Linda Nosková v dosud největším zápase kariéry o titul z akce kategorie WTA 1000, jež významově stojí hned pod grandslamy. Extrémně povedeným dvěma týdnům se jí však nepodařilo dát vítěznou tečku.
„I tak byly úžasné. Nepřijela jsem s tím, že tady budu hrát finále. Je to hezké překvapení a velký úspěch pro mě i celý můj tým,“ líčila na pódiu, kde převzala velký stříbrný talíř pro poraženou finalistku.
Zlatý ušatý pohár ale patřil její přemožitelce Amandě Anisimové. „Gratulace, hraješ celý rok vážně skvěle. Už jsi pro nás všechny víc než otravná,“ rozesmála Nosková čtyřiadvacetiletou vítězku, jež prožívá životní sezonu, v níž si zahrála finále Wimbledonu i US Open a po únorovém titulu z Dauhá přidala nyní druhý triumf na tisícovce. „Jsi tak mladá, budeš se ještě lepšit a utkáme se ve finále ještě mnohokrát,“ vrátila světová čtyřka české hráčce kompliment.
Nosková do finále prošla díky sobotnímu nerváku s Jessicou Pegulaovou, během kterého odvrátila tři mečboly a zvítězila 6:3, 1:6, 7:6 (6). Druhý třísetový mač ve dvou dnech už ale nedokázala překlopit na svou stranu, byť pro to dělala všechno. Anisimová v první sadě předvedla peklo, vypálila 11 winnerů oproti pouhým 4 nevynuceným chybám a Noskovou počastovala za 23 minut kanárem.
Peking dál bez české vítězky
Flegmatička z Přerova však nerezignovala, ještě zpřísnila svou agresivní hru, hned na startu druhé sady Američanku poprvé v duelu brejkla a otevřela si dveře ke srovnání na 1:1 na sety. V rozhodující sadě však už opět vládla o něco ostřeji hrající Anisimová, jež duel ukončila vítězným bekhendem a padla v euforii na kurt.
Nosková prohrála čtvrté z pěti finále na okruhu WTA, jejím jediným titulem tak zůstává ten loňský z pětistovky v mexickém Monterrey. A stále platí, že česká tenistka v Pekingu ještě nedokázala vyhrát. Loni v titulovém boji padla také Karolína Muchová a v sezoně 2014 Petra Kvitová.
Nosková může i tak opouštět tenisový areál v Pekingu v povznesené náladě. Ve dvaceti letech poprvé prolomila bránu top 20 a v novém vydání žebříčku jí patří 17. příčka. A za finále získala šek na 598 000 dolarů, tedy víc než 12 milionů korun před zdaněním.
Příliš času na slavení však nemá, už další týden ji čeká start na poslední tisícovce roku ve Wu-chanu.