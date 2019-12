NHL ONLINE: Washington jde po dni bez pauzy znovu do akce, hraje v LA

Philadelphia vyhrála 6:1, ale Jakub Voráček se do statistik nezapsal • Reuters / Eric Hartline-USA TODAY Sports

Radek Faksa proti Winnipegu bral tři záporné body • Fred Greenslade/The Canadian Press via AP

Radek Faksa na vhazování proti Marku Scheifelemu z Winniepgu • Fred Greenslade/The Canadian Press via AP

Obránce Roman Polák pomáhá brankáři Antonu Chudobinovi • Fred Greenslade/The Canadian Press via AP

Roman Polák před brankou nekompromisně srovnal Adama Lowryho z Winnipegu • Fred Greenslade/The Canadian Press via AP

ONLINE | Čtyři utkání se ve středu hrají v NHL, z českého pohledu je nejvíce zajímavý ten, který startuje ve 4:00 SEČ. To se Washington s triem Jakub Vrána-Michal Kempný-Radko Gudas pustí do boje proti Los Angeles. Ve zbývajících utkáních se do hry dostanou také Dominik Simon z Pittsburghu a Filip Chlapík z Ottawy. Všechna utkání sledujte ONLINE na iSport.cz.