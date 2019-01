Exparťáci z Chelsea o Čechovi: Dojatí Drogba i Terry, vtipná dvojka Cudicini | iSport.cz

Dalším z dlouhého výčtu reagujících byl bývalý italský brankář Carlo Cudinici, jenž v Chelsea působil převážně jako dvojka mezi lety 2000 a 2009. Čechův odchod oglosoval.

„Mohl jsi počkat ještě pár let. Alespoň bys mi dovolil odehrát pár dalších zápasů za legendy Chelsea... Těším se na vzájemný boj o dres s číslem 1... Znovu. Gratuluji za obrovskou kariéru a hodně štěstí v tom, co přijde dál."

PC1 @PetrCech you could have waited few more years to retire😡,to allow me the chance to play few more games with the Chelsea legends!!I’m looking forward to fight for the #1 jersey...again😂👍🏻Congratulations for an immense career and good luck for what comes next. 🙌🏻💙 #202cs #1 pic.twitter.com/yJxEjkVeW3