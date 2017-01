Čeká Baroše poslední půlrok kariéry? Mluví o tom, přiznal Trpišovský

PŘÍMO ZE ŠPANĚLSKA | Ty myšlenky mu naskakují do hlavy. Občas s nimi seznámí spoluhráče i trenéry v Liberci. Milan Baroš (35), jeden z nejlepších střelců české reprezentace, začíná přemýšlet o konci kariéry. Definitivně se ale ještě nerozhodl. A důkladně se připravuje na jaro, nechce ho promarnit dalším zraněním.

Sedl si na lavičku, nasál svěží mořský vzduch. Pak si lokl vody. Milan Baroš si užíval příjemného slunečného počasí na soustředění ve Španělsku, kde se teplota během dopoledního tréninku vyhoupla přes patnáct stupňů. Jen jedna věc mu vadila. To, že není mladší, aby zvládl s týmem celý trénink. V jeho polovině se vítěz Ligy mistrů odpojil, protože měl jinak uzpůsobený tréninkový režim. Hlavní důvod: postupující věk.

Barošovi je pětatřicet a po větší zátěži jeho organismus regeneruje pomaleji. Přitom chuť neztratil. Chce hrát, chce střílet góly. Nejlépe každý zápas. Jenže tělo stárne a zranění přibývají.

„Sám mluví o tom, že možná je to jeho poslední sezona,“ připustil trenér Liberce Jindřich Trpišovský pro deník Sport.

A jestliže Baroš začal tuto úvahu rozvíjet intenzivně, pak je jasné, že chce být na jaro připraven co nejlépe. Před každým tréninkem chodí za kondičním trenérem i do posilovny. Absolvuje protahovací cviky, silové věci. Všechno možné. A klidně dvacet nebo čtyřicet minut. Nic nepodcení.

„Ale třeba bude hrát i příští rok. To se ještě uvidí,“ dodává Trpišovský s nadějí. Ví, český fotbal by po Nedvědovi, Kollerovi či Jankulovském přišel o dalšího velkého hráče. Aktivně hrajících semifinalistů z EURO 2004 už moc není.

„Byla by škoda, kdyby Milan skončil. Když je zdravý a plný síly, pořád je to mimořádný hráč a je zážitek se na něj dívat. Ale je jasné, že největší roli sehraje zdraví,“ uvědomuje si liberecký kouč.

Proto Barošovi, největší hvězdě v týmu, poslední dva dny trochu ulevil. Navíc je po dlouhém zranění, na podzim byl dva měsíce mimo, takže dohání silová a běžecká manka. „Člověk se nevrací lehce, ale musím zaklepat, že Milan zatím celou zimu trénuje. Je zdravý a odmakal téměř všechno. Třetí den už bude opět ve stoprocentní zátěži,“ těší Trpišovského.

Barošův speciální režim včera vypadal tak, že vedle protahovacích cviků zvládl s týmem cvičení na přihrávky v prostoru. Pravá, levá – to mu nedělalo sebemenší problém. Poté šel stranou, stejně jako Martin Latka a Radim Breite, a pod vedením kondičního trenéra si naváděl míč od brankové čáry k hranici vápna a zpět, aby následně pohyb s míčem u nohy prodloužil až k půlicí čáře. Ovšem maximálně jen v rychlejším poklusu.

Když skončil, posadil se opodál a přes půl hřiště sledoval dvě rozdělené party, jak si přihrávají na malém prostoru na dva doteky. Následně, jak pilují útočné a obranné situace.

A jako byste v jeho očích četli touhu být u toho. Jeho cíl je totiž jasný: rozehrát se do formy a uspět v boji o základní sestavu. Jen ten pocit o možném konci kariéry, který ho občas přepadne, je potřeba zahnat co nejdál od sebe. Liberec pro to dělá maximum.

