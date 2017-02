WOW! Je to hrdina! Koneho záchrana brankáře v Ďolíčku oslovila Evropu

Chtělo to reakci v řádu sekund. Když se Berkovec ocitl na zemi po ostrém střetu s vlastním spoluhráčem Danielem Krchem, bylo okamžitě jasné, že je situace vážná. Kone věděl, jak si poradit, Berkovcovi sáhnul do úst a vytáhl mu zapadnutý jazyk. Oba zranění hráči putovali do nemocnice, z vážného střetu by se měli zotavit.

„Musíme vás varovat. Následující obrázky nejsou moc příjemné. Ale všechna čest Francisi Konemu. Je to hrdina,“ píše nizozemský server sportnieuws.nl u článku s videem z celé situace. Titulek začíná obdivným zvoláním: WOW!

Jen málokdy se české nejvyšší soutěži dostane pozornosti za hranicemi. Loni způsobil celosvětový poprask skandál s opilými sudími, kteří se motali při zápase Příbram – Slavia. Tentokrát se dočkala česká liga mnohem příznivější reklamy. Navzdory dramatickým okolnostem.

Britský Daily Mail zaujala skutečnost, že podobný zásah předvedl Kone během kariéry už několikrát předtím. „Brankář byl následně převezený do nemocnice, kde se ukázalo, že pomoc od soupeře mohla být pro jeho zdravotní stav rozhodující,“ připomíná polská stránka sport.pl.

<p>Ošklivou srážku dvou domácích hráčů viděli fanoušci na hřišti Bohemians při zápase se Slováckem (0:0). Brankář Martin Berkovec se srazil s obráncem Danielem Krchem a oba zůstali ležet v bolestech na zemi. Hlavně gólman Bohemians vypadl bezvládně. Skvěle se v nepříjemné situace naštěstí zachoval útočník Slovácka Francis Kone, který Berkovcovi okamžitě pomohl a vytáhl mu zapadlý jazyk. Jak pak přiznal, nebylo to poprvé.</p>

Sám Kone byl zaskočený, jak velký ohlas jeho čin vyvolal. "Překvapilo mě to. Pořád mi chodí zprávy a telefonáty. Pozitivní reakce lidí mě těší, ale byl to strašný zážitek. Už ho nechci zažít. Děkuju bohu, že to takto dopadlo," uvedl pro Aktualne.cz.

Vděčnost mu vyjádřil také sám Berkovec. „Hrozně moc mu děkuju, to je neskutečné, co pro mě udělal. Zachránil mě. Nevím, jak bych dopadl, kdyby nezasáhl. Moc si toho cením! Nebudu říkat, že bych mu to chtěl někdy splatit, protože takovou věc bych nikomu nepřál. Raději ho, až přijede do Prahy, pozvu na večeři. A nebudu na něm šetřit,“ vzkázal brankář Bohemians 1905 v rozhovoru pro deník Sport.