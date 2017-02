Blažek: Sparta je teď tým bez šéfa, musí najít stopera k Holkovi

Se Spartou získal šest ligových titulů, i na sklonku kariéry patřil brankář Jaromír Blažek k hlavním lídrům týmu. V současném kádru na Letné mu však zkušený fotbalista citelně schází, což má podle něho dopad i na její nepovedený vstup do jarní části sezony. „Vedení by se mělo po někom zkušeném do kabiny a na hřiště porozhlídnout. Za našich časů byl v kabině vždy někdo starší, kdo udělal v kabině pořádek. Teď je to mančaft bez šéfa,“ říká v rozhovoru pro iSport.cz 44letý Blažek.

Jak se díváte na neúspěšný vstup Sparty do jara?

„Stát se to může, že špatně nastartujete. Teď ale navíc z klubu přestoupil Bořek Dočkal a já v nadsázce tvrdil, že vlastně odešel poslední fotbalista. Těžko se odpovídá na otázku, proč jim to zrovna nejde. Podle mě je v týmu moc nezkušených hráčů, do toho se přidají věci typu vyloučení Konatého a Costy. Myslím si, že tam není zrovna pohoda."

Hodně se řeší chyby stoperů, jak je vidíte vy?

„Už před časem jsem tvrdil, že pro mě je na pozici stopera jasná jednička Mario Holek a pak záleželo na tom, koho k němu. Když tam byl mladý a běhavý Jakub Brabec, tak to podle mě klapalo. V současné době mě bohužel ani Michal Kadlec, ani Ondřej Mazuch nepřesvědčují o svých kvalitách, a zřejmě na tom nejsou úplně nejlíp. Právě tady bude jeden z těch největších problémů, protože Sparta musí hrát dopředu, ale přitom musí mít v obraně jistotu a tu nyní nemá.“

Zmínil jste, že klub opustil i Bořek Dočkal. Může být problém i v tom, že týmu schází lídr?

„Souhlasím, Sparta by se měla po někom zkušeném do kabiny a na hřiště porozhlídnout. Za našich časů byl v kabině vždy někdo starší, kdo udělal pořádek. Během podzimu odešel Marek Matějovský, který sice už byl starší, ale pořád měl kvalitu a byl by platný jak v kabině, tak i na hřišti. Teď už se rozjela soutěž, takže je na nějaké změny pozdě. Na jaře se musí pokusit udělat co nejlepší výsledky, dohrát sezonu a v létě si nad tím sednout a rozmyslet si, co dál.“

Sparta je v problémech. V Jablonci prohrála 1:3, přičemž její gól dal David Lafata z penalty až v poslední minutě nastaveného času a tou dobou už bylo o výhře domácích rozhodnuto. Domácí upevnili svou pozici ve středu tabulky, Letenští už ztrácejí šest bodů na první Slavii a pět na druhou Plzeň, která má zápas k dobru.

Angažovat zkušeného hráče, se Sparta pokusila v létě, když přivedla reprezentanta Michala Kadlece.

„Michala jsem zažil ve Spartě, když jsem tam ještě hrál, těsně předtím než on odcházel do zahraničí. Nevím, jestli zrovna on je vůdčí typ. Vysvětlit tu chemii je složité. Buď to v sobě člověk má, nebo ne. Dřív za časů Horsta Siegla a Vratislava Lokvence, nebo kluků, kteří jsou stejně staří či starší než já, všechno fungovalo. Nebyl problém. Teď je to tým bez šéfa. Ideální pro tuto pozici by byl Tomáš Rosický, jenže jeho zdraví mu to bohužel nedovolí.“

Čím si vysvětlujete, že současný tým nebudí v lize respekt jako dřív?

„Těch faktorů tam bude víc. Už se mě na to ptalo víc lidí a já říkám, že v současné chvíli na mě Sparta působí jako takový kočkopes. V podstatě nevím, kdo je trenér, nebo kdo je hlavní trenér. Když jsem se podíval na složení realizačního týmu, je tam snad sto padesát lidí. Teď to trochu přeháním, ale přijde mi, že je tam víc trenérů než samotných hráčů. Na lavičce musí být trenér, který bude mít nějaké slovo, respekt a hráči pak vědí, že on rozhoduje. Během kariéry jsem trenérů zažil spoustu, ale současný model, který na Letné praktikují, mi nepřijde šťastný pro celou Spartu a její budoucnost.“

Jaké jsou aktuální šance Sparty na zisk mistrovského titulu?

„Já budu věřit až do konce, bude to však složité a to hodně. Nechci soudit podle dvou zápasů, které Slavia odehrála s posledními mančafty, ale je nabitá. Plzeň se určitě taky zvedne. Bude záležet na Spartě, za jak dlouho se dostane na vítěznou vlnu.“