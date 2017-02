Rána, krev i jazyk od slin. Kone popsal, jak zachraňoval Berkovce

„Viděl jsem, že je zraněný, protože jsem stál nedaleko. Slyšel jsem ránu, když se srazil s obráncem, takže jsem se hned snažil zjistit, co se stalo. Viděl jsem, že obránce má na obličeji krev, ale důležitější byl pro mě brankář, protože ten se nehýbal,“ uvádí Francis Kone do situace, která zmrazila diváky, ale i většinu hráčů na hřišti.

Stal se hlavním hrdinou nejen víkendu, ale i celého ročníku fotbalové ePojisteni.cz ligy. Příběh Francise Koneho, který vytáhl zapadlý jazyk bezvládnému brankáři soupeře, doslova obletěl svět. Útočník Slovácka pro iSport TV detailně popsal, jak jeho pomoc Martin Berkovcovi probíhala.

„Odehrálo se to hodně rychle. Když se na hřišti hráči srazí, nikdo si moc neuvědomuje, že se mohlo něco takového stát. Pokud nemáte podobnou zkušenost z minulosti. Moji spoluhráči i soupeři si asi řekli, že je to v pohodě, že se kluci za chvíli vzpamatují a budou pokračovat,“ přemítá nad rozpaky ostatních. „Pak jsem si řekl, díky Bohu, že jsem tam byl,“ dodává Kone, který se prý nerozpakoval zasáhnout díky svým zážitkům z minulosti.

Francis Kone, který duchapřítomně pomohl Martinu Berkovcovi vytáhnout zapadlý jazyk, se těší na vzájemné setkání. Brankář Bohemky mu slíbil večeři, ale africký útočník Slovácka má především radost z toho, že získal v Česku nového kamaráda. A děkovat by měl Berkovec prý především Bohu...

„Nebylo to automatické, už se mi něco takového stalo, tohle bylo dokonce počtvrté. Díky Bohu už jsem měl nějaké zkušenosti. Poprvé to bylo v Thajsku, taky se dva hráči srazili, ale ne tak silně. Druhý případ byl ale hodně těžký. Stalo se to v Africe, v Pobřeží slonoviny, kde jsem se narodil. To bylo hodně nebezpečné, protože se hráč tvrdě srazil s brankářem a pak se ještě silně udeřil hlavou o zem,“ vypráví reprezentant Toga, odkud pochází jeho matka.

„Vytáhnout zapadlý jazyk je těžké, protože je mokrý od slin a kvůli tomu se špatně drží. Měli jsme štěstí, že jsem byl u brankáře tak rychle. Kdyby to trvalo delší dobu, jazyk by zapadl ještě hlouběji. Ale on ho měl někde tady (ukazuje pod bradu). Otevřel jsem mu pusu a rychle jazyk vytáhl,“ popisuje Kone, podle kterého by se měl podobně zasáhnout naučit každý.

„Základy první pomoci by měl určitě znát každý, je to velmi důležité. Takové věci se nestávají jen při fotbale. Je důležité, aby se děti i všichni lidé naučili, jak poskytnout první pomoc. Není to tak těžké, ale lidé se bojí to udělat,“ má jasno otec dvouletého syna, který si prošel kluby v Africe, Portugalsku či Maďarsku.

„Tomu samozřejmě rozumím, protože když někdo bezvládně leží, člověk se bojí zasáhnout, neví, jestli by to udělal správně. A samozřejmě je strašné vidět před sebou někoho bojovat o život. Ale díky Bohu tohle nebyla moje první zkušenost, takže jsem se nebál,“ uzavírá Francis Kone.

Ošklivou srážku dvou domácích hráčů viděli fanoušci na hřišti Bohemians při zápase se Slováckem (0:0). Brankář Martin Berkovec se srazil s obráncem Danielem Krchem a oba zůstali ležet v bolestech na zemi. Hlavně gólman Bohemians vypadl bezvládně. Skvěle se v nepříjemné situace naštěstí zachoval útočník Slovácka Francis Kone, který Berkovcovi okamžitě pomohl a vytáhl mu zapadlý jazyk. Jak pak přiznal, nebylo to poprvé.

