Rezek: Vrba na Letné? Myslím, že fanoušci Sparty by za to dali všechno

Čistě hypoteticky: Pavel Vrba, úspěšný z působení ve Viktorii, přichází na Spartu, do řad velkého rivala. Je to O. K.?

„Je pravda, že rivalita mezi oběma kluby se za poslední roky hrozně změnila. Dřív, když jsme chodili s klukama ze Sparty do Plzně, byla to spíš taková sranda. Myslím to, jak všichni říkali, že jsme sparťanské béčko. V té době ještě žádná rivalita, když jsme pod Pavlem Vrbou začínali, nebyla, naopak, vztahy mezi kluby byly nadstandardní. Teď je Viktoria nahoře a je to úplně jinak. Jako plzeňskému fanouškovi, nebo jinak… Asi se dá počítat s tím, že plzeňským fanouškům se to moc líbit nebude. Spíš si pana Vrbu dovedu představit v Plzni než ve Spartě.“

A co postoj sparťanských fanoušků?

„Myslím, že by za pana Vrbu dali všechno.“

Přiznám se, čekal jsem úplně opačnou odpověď.

„Ale když se podíváte na jeho úspěchy, tak to přece hovoří samo za sebe, v jeho prospěch. To, co všechno dokázal, jak skoro z nuly s lidmi kolem sebe vybudoval v Plzni něco opravdu velkého, byl u toho zrození klubu, jaký známe dnes…“

No a o tom právě mluvím, že „vyrobil“ velkého rivala.

„Zkrátka si myslím, že asi každý v republice by chtěl takového trenéra, a pan Vrba asi teď bude na roztrhání. Vzhledem k tomu, co se v těch klubech děje, zejména ve Spartě, která je asi ve větší krizi než Viktoria.“

Myslíte, že ani ti radikální fanoušci by necítili averzi vůči Pavlu Vrbovi?

„Myslím si, že ne. Je tam sice rivalita, ale zdaleka pořád ne taková, jaká je mezi Slavií a Spartou. Sparťané by ho podle mě asi přijali s otevřenou náručí, takového trenéra…“

A co váš názor na to, jestli by Vrba Spartu ze současné špatné situace vyvedl? Zvládl by to?

„Je pravda, že dřív byla Sparta jiná, lepší, ale to se říkalo i za naší generace. Věřím, že takový trenér jako pan Vrba by si s tím dokázal poradit, protože v tom klubu je pořád obrovský potenciál. Jen si zkrátka prochází obdobím, které je nešťastné. Ke všemu odešel Bořek Dočkal, což je velká ztráta. Je to celé souhra nějakých okolností, které Spartu dostaly tam, kde je, do té obrovské krize.“

