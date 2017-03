Tři scénáře pro Vrbu: Sparta s lepším načasováním, Plzeň, nebo ruská cesta

Jinak ho Sparta láká, líbí se mu její ambice. Působit v nadstandardně zajištěném klubu (na rozdíl od Plzně) je výzva. Vrbu si navíc oblíbil šéf klubu Křetínský, asi nebude mít problém splnit mu takřka všechna přání. Ať už osobní (plat a délka smlouvy), či sportovní (přestupy, obsazení realizačního týmu apod.). Tohle všechno patří do kolonky „pro“. Jen to dobře načasovat…

Proto Vrba čeká na lepší načasování – nejlépe na konci sezony, což řekl i zástupcům Sparty. To už si bude moci poskládat kádr podle svých představ a během přípravy ho vyladit. Reálné je i to, že se Sparty ujme v momentě, kdy definitivně vypadne z boje o titul. Aby nebyl pod tlakem okamžitých výsledků.

Pořád to ale neznamená, že Vrbovi se bude chtít. Musí zvážit, zda Viktoria není krokem zpět. Těch největších úspěchů už tam dosáhl. Může je jedině zopakovat. A nikde nemá jistotu, že to dokáže. Zvlášť když plzeňský kádr čeká dříve či později velká přestavba. Po neúspěšné misi by jeho akcie rychle klesly a v budoucnu by už na jeho stole nemusela přistát zajímavá nabídka ze zahraničí.

Co se týká klubových šéfů Tomáše Paclíka a Adolfa Šádka, ti chtějí Vrbu raději u sebe než na Letné. Možná je to i hlavní důvod, proč jeho angažmá začali urychleně řešit a teď se pouze hledá záminka pro odvolání současného kouče Romana Pivarníka.

Vrbův útěk k reprezentaci je definitivně odpuštěn. A vrátit se tam, kde fotbalově vyrostl v trenérskou osobnost a kde ho lidé milují, je svůdné. Není divu, že Doosan Arenu po svém příjezdu z Ruska nejednou navštívil. Má to tam rád. I kabina by ho přivítala s otevřenější náručí než ta sparťanská.

POČKÁ NA JINOU NABÍDKU (20%)

Trenér Pavel Vrba se s asistentem Dušanem Fitzelem věnují jednomu ze svých hráčů v Machačkale • Foto twitter.com

Každý trenér se chce ujmout týmu nejlépe po sezoně. Aby měl čas pracovat s novými svěřenci v přípravném období. To je i případ Pavla Vrby. Proto Spartu nevzal hned. Jak ale zjistil deník Sport, pokud by dnes přilétla nabídka z Ruska, v takovém případě by neváhal ani vteřinu. „Pavel čeká, jestli se uvolní místo v ruské lize. Zatím tuto možnost upřednostňuje,“ řekl nejmenovaný zdroj, který má k někdejšímu trenérovi národního týmu hodně blízko.

Logickým důvodem jsou finance, kterým těžko mohou čeští zájemci konkurovat. V Machačkale sice Vrba nebyl dlouho, ale jeho bankovní konto výrazně narostlo. Jestliže se opravdu rozhodne čekat až do léta a žádný zahraniční zájemce ho do té doby neosloví, pak by znovu řešil českou ligu. A zde může nastoupit prakticky jen do tří klubů – Sparty, Plzně nebo Slavie.

Mimochodem, „sešívaní“ byli v minulosti s Vrbou častokrát spojovaní. V tuto chvíli si ovšem hýčkají Jaroslava Šilhavého a nemají důvod trenérskou otázku řešit. Spíš se na dálku baví tím, jak se jejich největší konkurenti v boji o ligový titul přetahují o exreprezentačního trenéra. A ještě před nedělním šlágrem Slavia–Plzeň.