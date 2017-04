LIGA (derby) NARUBY: Rada si serval kravatu a Koubek bušil do břevna

Derby je svátek – a ne jen pro českou ligu, ale i pro Ligu naruby. Podívejte se, jak si Petr Rada v závěru serval sváteční kravatu a jak gólman Koubek znervózňoval Škodu. A proč bylo naruby i tohle derby? Kdo by před pár lety řekl, že v závěru se to mírně nakloní pro Slavii? Neslýchané... Podívejte se na fotbal z nadhledu, je to nová Liga naruby (plzeňský roh – neroh samozřejmě nemůže chybět).