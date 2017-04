Hašek po první výhře s Bohemians: Jaká záchrana? My vedeme ligu

Lídr fotbalové ligy? 1. Bohemians 1905! Že vám to zní divně? Nový trenér týmu z Vršovic Martin Hašek, který tento týden nahradil Miroslava Koubka, to hrdě ohlásil před novináři po vítězství 1:0 nad Jihlavou. V Ďolíčku na zbývajících osm kol vytvořil Haškův asistent Dalibor Slezák zvláštní tabulku, která se počítá od nuly. „Seřadil ji podle abecedy a představte si, Bohemka byla v ní na prvním místě. A po výhře nad Jihlavou na něm zůstává,“ řekl Hašek.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 27. Kabajev Hosté: Sestavy Domácí: Berkovec – Dostál, Krch (C), Šmíd, Havel – Jindřišek – Bartek (72. Hubínek), Mašek, M. Hašek, Luts (80. P. Buchta) – Kabajev (64. Kuchta). Hosté: Hanuš – Fulnek, Krejčí, Rosa, Urdinov – Zoubele (77. Dvořák), Vaculík (C) – Batioja (69. D. Ikaunieks), Hronek, F. Novotný (32. Popović) – Rabušic. Náhradníci Domácí: Fryšták, Buchta, Hubínek, Kuchta, Jirásek, Marković, Nitrianský Hosté: Rakovan, Ikaunieks, Záviška, Popović, Kolčava, Štěpánek, Dvořák Karty Domácí: M. Hašek, Kuchta Hosté: Krejčí, Vaculík, Rosa Rozhodčí Julínek – Paták, Kotalík Stadion Ďolíček, Praha-Vršovice Návštěva 4 672 diváků

Byl to pro zelenobílé důležitý souboj - na jaře v nejvyšší soutěži do dneška nevyhráli a v případě neúspěchu se mohli ocitnout ve vážném sestupovém ohrožení. Takhle mají před Jihlavou, které patří 15. místo, sedmibodový náskok. A větší klid pro finiš sezony.

„My ale hrajeme přece naši soutěž. V tuhle chvíli se s několika týmy, které v tomto kole také vyhrály, dělíme o první místo,“ opakoval Hašek, jak vypadá tabulka vyvěšená v kabině.

Bývalý kouč Vlašimi si pochvaloval, v jakém stavu našel svůj nový tým. „Převzal jsem velmi dobře kondičně připravené mužstvo. Je pokorné, pracovité, má to v genech. Zvládá organizaci, umí přecházet na jiné systémy, samé bonusy.“ A co stihnul od středy, kdy se v Bohemians ujal vlády? „Pracovali jsme hlavně na tom, abychom vyčistili hráčům hlavy a dostali do kabiny co nejvíce radosti.“

Vyšel mu tah s nasazením ruského útočníka Jevgenije Kabajeva, který rozhodl zápas jedinou trefou v 27. minutě. O sestavě měl jasno až kolem oběda. „Bylo těžké ji skládat. Každá varianta měla své výhody, ale i nedostatky. Plusy a minusy. Nebyla žádná, abychom si řekli – to je ono. Přemýšlel jsem o ní dlouhou, předpokládal jsem vývoj utkání. Nevzpomínám si, že by se mi někdy sestavovala tak těžce. Vyhráli jsme, tak jsme se do ní trefili.“

Ačkoliv měli domácí jasnou převahu, přesto museli až do konce zápasu trnout, zda těsný náskok neztratí. „Gól jsme dotlačili silou, nadšením a vírou, touhou po něm. Mohli jsme přidat další, kdybychom vstřelili druhý, bylo by o výsledku rozhodnuto. Zůstala tak lehká obava, že se může něco stát. Radost jsme si museli nechat až na konec utkání,“ uvedl Hašek.

