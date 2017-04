Speciální příprava Dukly. Kondiční trenér boří v Česku zavedené věci

Každý, kdo hrál v Česku fotbal, si to dobře pamatuje. V přípravných obdobích trenéři často zaveleli k dlouhým výběhům. V zimě na sněhu, v létě v obřích vedrech. Jazyk na vestě, obrovské vyčerpání, od kterého si koučové slibovali, že hráčům zvedne fyzické síly do zápasů.

Lukáš Stránský, který má s přípravou sportovců bohaté zkušenosti, ale preferuje jiný recept, jak hráče dostat do ideální formy. "Snažíme se, aby to pořád bylo co nejvíc fotbalové a co nejvíc se to blížilo pohybu hráče," prozradil svou hlavní filozofii.

Už žádné dlouhé běhání po zmrzlých kopcích, zvedání těžkých činek či nesmyslné, koňské tréninkové dávky. Fotbalisté Dukly se nyní snaží přípravu na ligové duely dělat jinak. Kondiční trenér Lukáš Stránský, který na Julisce působí od léta, totiž boří zavedené mýty a vymýšlí nový model přípravy. "Snažíme se dělat věci jinak, než je v Česku zvykem," připustil na setkání s novináři, kde popsal styl vlastní přípravy.

Na Dukle se tak trénuje se speciálními pomůckami, dbá se na vyladění celého těla, tak, aby sportovec zůstal především zdravý. "Zranění fotbalisté jsou nám k ničemu," zdůraznil Stránský.

"Chceme, aby hráči nemuseli čas trávit v posilovnách a dělat cviky, které nemají s jejich sportem nic společného a dělali je jen proto, že se ty cviky v Česku dělaly 20, 30, 50 let."

