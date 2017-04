Rada před Plzní: Třetí místo je pro Spartu málo. Hráči si musí víc věřit

Je v nepříjemné situaci. Jeho tým může v neděli výrazně promluvit do boje o ligový titul, ale sám už na něj nedosáhne. Trenér Sparty Petr Rada má přesto před duelem s Plzní o motivaci postaráno. „Potřebujeme zapomenout na výkon z Jihlavy, chceme Plzeň porazit,“ říká jednoznačně. Zkušený trenér bude nicméně do poslední chvíle čekat i na zprávy lékařů.

Sparta ztrácí po prohře v Jihlavě na první Plzeň 13 bodů, na druhou Slavii 12. „Musíme se ale soustředit na sebe. Jsem ve Spartě a chci, aby vyhrávala Sparta. Vnímám, že o titul hrají Slavia a Plzeň, ale to si musí rozdat mezi sebou,“ nechce Rada příliš rozebírat boj o titul.

Zároveň si ale uvědomuje, že v táboře Letenských nemůže být se současným umístěním v žádném případě spokojenost. „Spartě velí, že musí hrát každý rok o titul. Na Spartu je třetí místo málo,“ uznává osmapadesátiletý trenér.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Rada: Skandál v Plzni? To od vás slyším poprvé! • VIDEO iSport TV

Alespoň částečně to chce Sparta napravit v neděli proti Plzni. Do jejího hodnocení se Rada nicméně pouštět nechtěl. „Má své vedení a trenéry, kteří si to zhodnotí. My máme dost svých vlastních problémů,“ tvrdí sparťanský kouč.

A který je ten největší? „Děláme individuální chyby. Ať už to bylo doma s Brnem nebo v Jihlavě. Musíme zapracovat na sebevědomí hráčů, aby si víc věřili a těchto chyb se vyvarovali,“ myslí si Rada.

Naposledy vyrobil pořádnou hrubku stoper Mario Holek, což Radu pořádně naštvalo. Teď už je to ale za ním. „Chyby se stávají, udělají je i hráči v cizině. Nejsem typ trenéra, který by se teď po Holkovi vozil a připomínal mu to. Já jsem taky udělal spoustu chyb,“ říká.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Jihlava - Sparta: Holek ztratil balon, Hronek připravil gól pro Ikauniekse – 1:0 pro Jihlavu • VIDEO iSport TV

„Nejsem ani zastáncem nějakých velkých pokut. Spíš to chci hráčům ukázat na videu a musíme se snažit tomu vyvarovat. Hráč se k tomu musí postavit jako chlap, stejně jako já, když jsem za něco zodpovědný,“ dodává.

Dalším problémem je už delší dobu početná marodka. Dlouhodobě jsou zranění obránce Ondřej Mazuch a Costa i záložníci Martin Frýdek, Néstor Albiach a Tomáš Rosický. „U Václava Kadlece, Aleše Čermáka a Matěje Hybše uvidíme v následujících dnech. Doufám, že ti se do kupy dají,“ prozrazuje Rada.

Sparťanský trenér zároveň odmítá, že by hrál proti Plzni i o svou vlastní budoucnost. „Tím se nezaobírám. Chci, abychom zvládli zbývajících šest zápasů. Myslím, že to není o mně. Musíme se zmobilizovat a připravit se na Plzeň,“ zakončuje.