Velký návrat po zranění. Pilař nastoupil po dvou letech za Plzeň

"Pro mě je to krásné, jsem rád, že mi koleno dovolilo trénovat a že jsem mohl nastoupit. Měl jsem z toho obrovskou radost, ale tím, že ten zápas pro nás dopadl špatně, je to pro mě takové hořké. Takže můj pocit jde trochu stranou, na to nejdůležitější, tři body, jsme nedosáhli. Ale samozřejmě jsem rád, že mi koleno drží," řekl novinářům Pilař.

V 69. minutě nahradil Milana Petrželu. "Asi budu rozumný, to je teď nějaký můj strop, těch 20 až 30 minut. Na celý zápas to zatím není. Trénuju čtrnáct dní, stále doháním kondici, pořád jezdím na kole. Třeba bych vydržel víc, ale ta fyzička zatím není tam, kde bych chtěl, aby byla," prohlásila bývalá opora reprezentace.

Návrat k fotbalu si užívá. "Bylo to složitější, podrobil jsem se nějaké operaci, ale to koleno mi zase napuchlo. Podrobil jsem se další a poslední tři týdny až měsíc mě fotbal zase těší. Užívám si každý trénink a děkuji kolenu, že mi dovolí hrát a trénovat," řekl Pilař.

"Nestěžuji si, jsem teď s kolenem spokojený. Po tréninku mě třeba trochu bolí, ale podstatné je, že mi nenapuchá. Samozřejmě nevím, jak se bude chovat dál. Do soubojů se chodit nebojím. I když jsem byl na tréninku a trenéři říkali opatrně, řekl jsem, že mi nevadí, když mě někdo přepálí. S tvrdou hrou nemám problém," dodal Pilař.

Po příchodu na trávník byl aktivní a jednou nebezpečně vypálil. "Snažil jsem se něco udělat dopředu. Přišel jsem s tím, že jsem čerstvý a jdu do unavené obrany. Můj cíl byl dát gól na 1:2 a ještě s tím něco udělat. Sparta by třeba znervózněla," uvedl.

"Ale bohužel se nepovedlo. Nepodali jsme dneska dobrý výkon. Hlavně ta neproměněná šance z úvodu nás bude mrzet. Myslím, že dnes nás Sparta ubojovala v soubojích, byla tvrdší," dodal.

<p dir="ltr"><span>Sparta na jaře zápasy proti velkým týmům umí. Se Slavií v derby uhrála remízu 1:1, teď jí pomohla na první místo tabulky ePojisteni.cz ligy, když po třech letech porazila Plzeň. Viktorii poslaly do kolen góly Josefa Šurala a Vjačeslava Karavajeva, na které Západočeši nenašli odpověď.</span></p>

