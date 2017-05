Šmicer o Strahovu: Není pro fotbalové divadlo, ale jsou i horší stadiony

Nevlídný a nehostinný Strahov? Jak pro koho, bývalý skvělý slávistický záložník Vladimír Šmicer má na „větrnou hůrku“ docela příjemné vzpomínky. Proti Bohemians tam vstřelil na podzim 1992 svůj první ligový gól, o patnáct let později na stejném místě slavil se Slavií postup do Ligy mistrů. „Strahov je specifičtější, ale my jsme tam sehráli hodně dobrých zápasů,“ vzpomíná Šmicer. Věří, že jeho následovníci zvládnou sobotní duel s Brnem a oslaví titul.

V čem je pro hráče největší specifikum Strahova?

„Potíž je v tom, že je horší kontakt s diváky, je tam atletická dráha. Je to jiné oproti ostatním stadionům. Ale mně se tam hrálo úplně špatně, neříkám, že bych ho neměl rád. Rozhodně sou daleko horší stadiony, kde se mi hrálo hůř. Já na Strahově odehrál několik sezon, hrál jsem tam za Slavii svůj první ligový zápas, dal jsem tam i první ligový gól, postoupili jsme tam do Ligy mistrů, takže mám na Strahov docela dobré vzpomínky.“

Atletická dráha je největší problém?

„Jak říkám, kontakt s diváky není takový, na který jsou hráči zvyklí v Edenu. Na druhou stranu někdo se může cítit klidnější, když jsou diváci dál. Je to individuální. Poslední zápas bude nervózní, uvidíme, jak si na to kluci zvyknou. Mně Strahov úplně nevadil. Samozřejmě v Edenu je to lepší, fotbal je divadlo pro lidi a tam je hráči mají hned za zády, jsou blíž, je víc cítit jejich povzbuzování. Strahov je přeci jen specifičtější, ale my jsme tam sehráli hodně dobrých zápasů a nebyl tam zásadní rozdíl.“

Zvláštní je už asi jen cesta a příchod na Strahov, že? Musíte se vydrápat na kopec a pak přijdete na stadion, kde je vše rozlehlé.

„Bylo to tak. Když jsme pak viděli, jak se staví Eden, a chodili tam na prohlídky, říkal jsem si: ‚Ty jo, to bude nádhera a úplně jiné fotbalové prostředí.‘ A potom jsme jeli zpátky na ten kopec na Strahov, bylo to jiné. Na druhou stanu člověk si zvykne, jak říkám, mně úplně nevadilo tam hrát.“

Slavia v posledních zápasech v Edenu nevyhrávala, remizovala s Duklou, Jabloncem nebo předtím se Spartou. Nemůže být pro ni Strahov paradoxně i trochu výhodou?

„Trochu může. Jdou do jiného prostředí a nebudou je zatěžovat vzpomínky na poslední zápasy, které čekali, že vyhrají. Teď hrají jako by venku a přijde mi, že poslední utkání hrají venku uvolněněji. Paradoxně jim to může pomoct.“

Věříte Slavii, že to v sobotu zvládne?

„Jo. Právě že doma poslední dva zápasy nevyhrála, je na čase to zlomit a vyhrát. Kdyby kdokoliv před sezonou řekl, že Slavia bude hrát v posledním kole o titul a bude to mít ve své moci, všichni by to brali. Kluci mají skvělou sérii. Doufám, že v sobotu vyhrají a oslaví titul. Zaslouží si to. Bylo by to super.“