Přepadení po titulu! Barák a spol. zlili Šilhavého, Bílek myslel na Gotta

„Máme super kabinu, je zdravá,“ vychvaloval si kouč novopečených mistrů na tiskové konferenci, když v tom se rozrazily dveře ze všech stran a slavící partička hráčů vtrhla dovnitř. „Tak jsme mistři, no a co,“ zpívali slávisté a napochodovali si to přímo za Šilhavým, který už tušil, co jej čeká.

Poté, co hráči od hlavy až k patě zlili svého kouče, spustili oslavné pokřiky a také vyvolávali jméno Šilhavého. Dostavila se i druhá skupina, která na tiskovou konferenci donesla mistrovský pohár.

Jen co rozdovádění hráči opustili prostory, mohlo se pokračovat. I když trochu netradičně vestoje. Stůl i židle byly promočené. „To by asi stačilo, ne?“ smál se Šilhavý, ale i nadále ochotně odpovídal na dotazy novinářů.

Mistrovské oslavy se ze Strahova přesunuly do Žlutých lázní, kde zápas s Brnem sledovali fanoušci, kteří nesehnali vstupenky na strahovský stadion.

Jak bude večírek pokračovat? „Předpokládám, že nás tam bude čekat nějaké překvapení. Jak znám pana Tvrdíka, tak třeba přijede i Karel Gott,“ rozesmál všechny novináře kapitán Jiří Bílek.

Sám však přiznal, že byl v posledních týdnech, kdy plnil roli náhradníka, velmi nervózní. „Když jste na hřišti, tak to tolik neprožíváte. Ale dnes? To bylo něco šíleného,“ kroutil hlavou a zavzpomínal i na časy, kdy nebylo Slavii zrovna do smíchu. „Nedávno jsem koukal na plakát ze sezony 2014/15 tuším a zůstali jsme tu jen tři hráči. Tehdy nám nechodily výplaty a bůhví co všechno ještě. Najednou se to změnilo, začalo se to tu zvedat a teď je to jako z pohádky,“ dodal.

