Jugas zvolil Slavii: Křetínský měl silné argumenty, ale rozhodl Šilhavý

Obránce Jakub Jugas měl pořádně zamotanou hlavu. Věděl, že se chce ze Zlína posunout dál. Jenže kam? Zájem totiž měla Sparta i Slavia. „Bylo to těžké rozhodování,“ přiznal pětadvacetiletý stoper pro web svého agenta Ondreje Chovance. Nakonec se rozhodl pro Slavii. Značnou roli v tom sehrál trenér Jaroslav Šilhavý.

Nejdřív se zdálo, že Jugas přestoupí společně se svým spoluhráčem Vukadinem Vukadinovičem do Sparty. „Mluvil jsem s panem Křetínským, čehož si moc vážím. Řekl jsem mu svůj názor, použil silné argumenty, proč bych si měl vybrat Spartu, mělo to hlavu a patu,“ prozradil obránce, že se setkal i s majitelem klubu z Letné. Ovšem Slavia nezůstala pozadu. „Ve Slavii to bylo podobné, a když vás přijme celé představenstvo, tak si toho rovněž vážíte,“ popsal Jugas.

A důležité bylo, že na rozdíl od Sparty, která trenéra tou dobou ještě oficiálně neměla, si za Slavii s obráncem promluvil kouč Šilhavý. „Určitě to byl jeden z hlavních faktorů. Když se rozhodujete o přestupu, potřebujete mluvit s trenérem, který vám řekne: počítám s tebou tam a tam, tohle se mi na tobě líbí, tohle musíš zlepšit,“ připustil Jugas.

„S panem Šilhavým jsme si společně sedli, sdělil mi svou představu i to, co se mu na mě zamlouvá. Zmínil i nedostatky, o kterých vím, že na jejich odstranění musím pracovat. Byl to konstruktivní rozhovor. Pan Šilhavý na mě udělal velmi dobrý dojem,“ pokračoval.

Se Zlínem vyhrál Jugas domácí pohár, ve Slavii má pochopitelně ještě mnohem vyšší cíle. „Rád bych uspěl s týmem v kvalifikaci Ligy mistrů, mohlo by se to povést. V neposlední řadě bych chtěl získat titul. Kvůli trofejím fotbal hraji a chci o ně bojovat. Doufám, že se mi to se Slavií podaří.“

Jakub Jugas, Milan Švenger a Stanislav Dostál se Zlínem oslavili zisk poháru







