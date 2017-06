Překvapivá posila! Do Slavie jde Hromada, který se nedohodl v Plzni

Fotbalová Slavia zveřejnila další letní posilu. A jde o velmi zajímavé jméno. Do Edenu se stěhuje slovenský záložník a reprezentant do 21 let Jakub Hromada, který strávil minulou sezonu na hostování ve Viktorii Plzeň. Informaci uvedl na Twitteru šéf Slavie Jaroslav Tvrdík.