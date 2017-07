Cipro o posilách v Česku. Pro fandy super, ale všichni se určitě nechytnou

Co vidíte vy osobně jako tu největší překážku na začátku?

„První otázka je, co je velký přestup, ale na naše poměry bych řekl, že tyhle příchody tak asi můžeme brát. Zatím je to pro fandy super, hezký šok, všichni budou zvědaví, ale určitě se všechny posily nechytnou.“

O tom jste přesvědčený?

„O tom jsem přesvědčený, to ani z logiky nejde. Vezměte si, kolik jich třeba do Sparty přichází, i Slavia jich má dost, všichni nebudou podávat nějaký nadprůměr nebo mimořádné výkony, jak se očekává, a navíc někteří ani vůbec nemusí hrát. Ale oživení to přinese. U nás na to ještě nejsme zvyklí, hlavně z ekonomických důvodů, chodí sem spíš hráči třetí vlny, což je logické, ale tihle už něco odehráli, a někteří z nich, aspoň co jsem viděl a slyšel, vypadají velice dobře. Ovšem pozor!“

Na co?

„Naše liga není tak hrozná, jak se píše, naopak je dost těžká a neuspělo tu už dost hráčů. Já třeba znám Ivanschitze, což je opravdu výborný fotbalista, ale vidíte to sám, naše liga je prostě jiná. A pak je velmi důležitá kabina.“

Pojďme k ní.

„Dojde třeba k tomu, že některé současné opory hrát nebudou, může se to klidně stát, a budou vědět, že ten na jeho místě má třeba desetkrát větší plat, ale jeho výkony přitom nemusí být nic moc. To jsou takové nuance, které jsou pro trenéra dost složité.“

Celý rozhovor s Františkem Ciprem a velké téma o zahraničních posilách v Česku čtěte v pondělním Sportu.

