Altintop po premiéře za Slavii: Klub je tu na obrovsky profesionální úrovni

Jaký dojem máte z prvního startu?

„Všichni mladí hráči mají velmi dobrý potenciál a je tu kvalitativně velmi dobrý tým.“

Hrálo se před velmi dobrou atmosférou… Potěšilo vás to?

„Jsem šťastný, že jsem si zahrál přímo na stadionu Slavie. Už jsem s týmem dvakrát, třikrát trénoval, ale tohle je pro mě velmi důležité.“

Teď vás čeká soustředění v Rakousku...

„To bude taky obrovsky důležité, zvlášť když je člověk v týmu nový. Určitě potřebujeme nabrat kondici.“

Co vás na Slavii nejvíc zaujalo?

„Klub je na obrovsky profesionální úrovni. Ať už jde o stadion, nebo tréninkové zázemí. Musí to přinést výsledky v budoucích letech. Člověk vidí, že jsou tady velmi dobří hráči. Ne nadarmo se stali mistry. Ale dejte mi ještě jeden až dva týdny, abych je všechny mohl lépe poznat.“

Jaké tu máte cíle?

„Nejlíp zahrát si Ligu mistrů proti týmům jako jsou Barcelona a Real Madrid. Navíc na tomhle úžasném stadionu se skvělými fanoušky. Už na přípravný zápas jich přišlo deset tisíc, umí udělat skvělou atmosféru a určitě by si to zasloužili. Ale Evropská liga by byla také super.“

