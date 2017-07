Obránce Nice po debaklu chválil Slavii: Může jít do Ligy mistrů

Les Aiglons – orlíci. Přezdívkou kraleviců vládce ptactva se chlubí hráči francouzského klubu OGC Nice. A chtěli ukázat, že mají hodně ostré drápky. Slétli z nebes do Edenu, při hodinu a půl dlouhém letu vytrpěli dvě hodně nepříjemné turbulence, aby uklovali další kořist. Nakonec to byli oni, kdo vypelichal.

Porážku o tři góly zažil bronzový tým francouzské ligy v uplynulé sezoně jenom jednou – na půdě mistra AS Monaco. „Je to hodně kruté,“ souhlasil obránce Olivier Boscagli. „Slavia je velice silný tým. Technický, odvážný, umí dávat góly. Má spoustu výborných hráčů. Nedivil bych se, kdyby pronikla do základní skupiny Ligy mistrů,“ pochválil červenobílý soubor.

Přitom pro Nice nezačalo utkání špatně. V 8. minutě centroval Jean Michaël Seri a právě stoper Boscagli přesným úderem ze vzduchu poslal hosty do vedení. Jeho hlavička byla nechytatelná. Slavia vyrovnala až po přestávce a pak už dávali góly jen domácí.

Ovlivnilo výkon Nice, že nepřijely největší hvězdy, italský útočník Mario Balotelli a brazilský stoper Dante, které zůstaly doma? „Sužováni bolestí svalů,“ zněla oficiální omluvenka.

Nenápadně se z nominace vytratil také Wylan Cyprien, s pěti miliony eur odstupného loni vyplacenými Racingu Lens třetí nejdražší transfer Nice v historii. „Ne, na to se nelze vymlouvat,“ odmítl vytáčky Boscagli. „Máme široký kádr, přece nemůže výsledek záviset na několika jednotlivcích,“ zdůraznil.

Orlíci se z Edenu ploužili bez nálady s dosti zplihlými křídly. „Hrozné,“ procedil mezi zuby nespokojený Valentin Eysseric, když opouštěl jásající stadion. Nebylo to pro francouzský tým povedené utkání.

