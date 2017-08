Nová doba, stará bolest. Spartu drtí zranění, chybí jí až DESET hráčů

Nový trenér, noví hráči, ale jedno zůstalo ve Spartě při starém. I v této sezoně její kádr neúprosně prosévají zranění, jako poslední přibyl na marodku v nedělním zápase s Bohemians turecký stoper Semih Kaya. „Není to šťastné období, v každém z posledních pěti zápasů jsme přišli o jednoho hráče,“ posteskl si rozčarovaný kouč Andrea Stramaccioni, který pro dnešní odvetu s Crvenou Zvezdou (19 hodin, ONLINE iSport.cz) nebude mít k dispozici možná až deset jmen. „Oproti zápasu v Bělehradě by se mohl vrátit snad jen Michal Kadlec,“ dodal italský trenér. Projděte si seznam zraněných sparťanů!

Zkušený hráč, který představoval první volbu na post levého obránce, vypadl těsně před startem soutěžní sezony. Přitom v přípravě působil ve své původní roli velmi slibně a měl by místo v základní sestavě jisté.

Defenzivní záložník doplatil na tvrdou hru Dynama Kyjev, z prvního přípravného zápasu na rakouském kempu odkulhal s podezřením na vážné zranění kolena, které se však nepotvrdilo. „Spadlo to ze mě,“ přiznal s úlevou.

Když musel na konci února odstoupit z utkání v Jablonci, mělo se za to, že bude brzy zpět. Jenže válečník ze Zimbabwe dosud za Spartu nenastoupil, léčba nečitelného zranění se neustále protahuje. Už by však měl být v pořádku.

záložník/útočník operace achilovky Ofenzivní univerzál nezasáhl ani do jednoho přípravného zápasu a vleklé problémy s achilovkou nakonec musel vyřešit operací, z které se nyní sbírá v rodném Španělsku. Přestup do Sparty mu zatím moc radosti nepřinesl.

DAVID HOVORKA (23)

obránce

operace kolena

Do Sparty přišel už v zimě, aby měl jeho nový klub rekonvalescenci po operaci křížového vazu pod kontrolou, jenže ji to nijak neurychlilo. David Hovorka sice trénuje už dlouho s týmem, ale na zápas to stále ještě není.

Pravděpodobná doba léčby: v řádech týdnů