VIDEO: Karviná - Mladá Boleslav 1:1. Hosté poprvé bodovali, o výhru přišli v závěru

Už kvůli dvěma prohrám v domácím prostředí se Mladá Boleslav v Karviné do soupeře pustila bez rozpaků a aktivně. Středočeši rychle zatlačili domácí před vápno, ale výraznou územní převahu nedokázali vyšperkovat finální přihrávkou do čisté šance. To se povedlo až po půlhodině Pauschekovi, který se protáhl podél pravé lajny a Klobásovu hlavičku po jeho přesném centru reflexivně zneškodnil brankář Berkovec.

Karvinští postupně otupili břity boleslavské převahy a ještě v první půli i zahrozili, ale Štěpanovskému rána z patnácti metrů moc nevyšla a o metr minula tyč.

Kouč Uhrin hned zkraje druhé půle ještě více posílil ofenzívu příchodem Komličenka a hosté znovu ovládli dění na trávníku. První šanci Magery ještě v 55. minutě Berkovec zlikvidoval, ale o čtyři minuty poté si mladoboleslavský dlouhán ve vápně zasekl obránce a pravačkou technicky už Berkovce obstřelil.

Ještě jednou si to tváří v tváři Magera s Berkovcem rozdali v 65. minutě, ale karvinský gólman proti Magerově otočce vytáhl pohotový zákrok. I díky Berkovcovi zůstávali domácí ve hře a Panák málem hostující náskok v 71. minutě vymazal dělovkou zpoza šestnáctky, kterou Vejmola s problémy vyrazil.

Domácí v závěru zmobilizovali síly a nakonec ukradli Středočechům výhru díky Moravcovi, který po brejku usměrnil do sítě levačkou přihrávku střídajícího Ramireze.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 86. Jan Moravec Hosté: 59. Magera Sestavy Domácí: Berkovec – Jan Moravec, Košťál, Hošek, Eismann (C) – Janečka (78. Ramírez), Šisler – Štepanovský (70. Čolić), Panák, Kalabiška – Wágner (90+3. Lischka). Hosté: Vejmola – Pauschek, Čmovš, Stronati, Fabián – Takács, J. Rada (56. Komličenko) – Přikryl, Matějovský (C), Klobása (73. Jánoš) – Magera (83. Babalj). Náhradníci Domácí: Le Giang, Čolić, Lischka, Lingr, Vondra, Weber, Ramírez Hosté: Diviš, Fleišman, Da Silva, Jánoš, Komličenko, Mareš, Babalj Karty Domácí: Šisler Hosté: Takács, Čmovš, Matějovský Rozhodčí Královec – Dobrovolný, Antoníček Stadion Městský stadion Karviná, Karviná Návštěva 4 025 diváků

Důležité okamžiky zápasu:

