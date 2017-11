Stramaccioni po remíze ve Zlíně: Na hráčích vidím, že si začínají víc věřit

Jste zklamaní z výsledku?

„Samozřejmě, všichni v kabině jsou velmi zklamaní. Na druhou stranu jsme podali venku dobrý výkon, po Jablonci druhý podobný. Znovu jsme nastoupili jako jeden tým. Navíc na hřišti těžkého soupeře jako je Zlín. Poprvé jsme dokázali venku reagovat a otočit výsledek. Je ale potřeba hrát až do konce včetně nastaveného času. Soupeř měl ve druhé půli jen jednu střelu na bránu, zatímco Jablonec dvě až tři šance. Je to škoda, mohli jsme vyhrát potřetí v řadě a posunout se k Liberci. Když budeme takto pokračovat, výsledky přijdou.“



Proč chyběli Rosický se Zahustelem?

„Tomáš si v neděli s Baníkem poranil sval. Včera to zkusil, ale cítil bolest. Do Zlína s námi neodjel. Zahustel tady byl, ale v den utkání se po konzultaci s trenérem rozhodlo, že nepůjdeme do rizika. Taky měl problém po utkání s Baníkem.“

„V našem systému hry je místo pro jeden mozek. Protože Rosický nebyl, nastoupil Mavuba. Taky jsem chtěl dát šanci Néstorovi, zasloužil si ji. Pro náš projekt je velmi důležitý. Předtím dvakrát střídal a podal dobrý výkon.“„Po špatném startu tvrdě pracuje. Chová se jako profík, čekal na šanci. Dvakrát šel z lavičky a dvakrát dal gól. Vidím na hráčích, že si začínají víc věřit. Je to vidět na jejich hře. I statisticky budeme mít určitě lepší čísla, než v zápasech třeba v Brně nebo v Liberci. Je vidět, že nám rostou osobnosti, jako Hovorka nebo Štetina."„Pořád je pro nás důležitý, je to kapitán. Je rád za Josefa Šurala, jsou dobří kamarádi. Teď nastupuje Šural, je pro nás klíčový hráč. Pořád dává góly. O situaci s Davidem mluvíme my z realizačního týmu i vedení.“„První místo je daleko, chceme být druzí a bojovat v Lize mistrů. Tvoříme novou Spartu, máme hodně problémů. V létě jsme postavili novou soupisku, což neznamená, že se hned vytvořil nový tým. Nesmíme přestat pracovat. Nejhorší by bylo teď všechno zbořit a začít vše od začátku. Chtěl bych, abychom si v zimě ujasnili, kdo bude dál součástí našeho projektu. Potřebujeme postavit základ 16-18 hráčů nové Sparty.“