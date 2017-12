Střelec Krmenčík: Můj odchod? Chleba se bude lámat asi až v létě

V přímém souboji se Stanislavem Teclem jen potvrdil, že je nejžhavějším kulometem HET ligy. Plzeňský Michael Krmenčík odstřelil snahy Jablonce na kvalitní výsledek dvěma góly, které rozdělil do obou poločasů. Jeho podzimní ligová bilance zní následovně: čtrnáct zápasů, jedenáct branek! „Je to hezké, ale mě hlavně hřejou body, kterých jsme na podzim nasbírali hromadu. Klidně bych moje branky vyměnil za titul,“ vyznal se útočník, jemuž v zimě budou okolo hlavy svištit lasa žádostivých zahraničních klubů.

Jak je pro vás důležité, že jste se po pauze zaviněné zraněním vrátil do sestavy Plzně a utkání s Jabloncem dvěma góly rozhodl?

„Naštěstí jsem nebyl mimo moc dlouho, na marodce jsem byl asi jen týden. Pracoval jsem s naším fyzioterapeutem Michalem Rukavičkou, který mi dal hodně do těla. Přišel jsem do zápasu připravený na sto procent. Myslím, že se mi poctivá práce vrátila.“



Přesto, čekal jste, že vám to půjde tak dobře?

„Jen zopakuji svoji předchozí odpověď: byl jsem připravený na celých devadesát minut. Jako každý útočník jsem chtěl dát gól. Myslím, že to bylo vidět. Byla jsem nachystaný na každou střelu, na každou akci, na každý dotyk s balonem.“

„S Danem jsme sehraní a i před zápasem jsme si říkali, že přesně tyhle akce by mohly na Jablonec platit. Chtěli jsme chodit do otevřené obrany, jakmile získáme jejich rozehrávku. To se nám povedlo. Našel mě tam pěkně. Levačkou jsem to do branky nějak dostal."

V lize máte obrovský čtrnáctibodový náskok na Slavii a Olomouc. Napadá vás, jakým způsobem by Plzeň mohla na jaře ztratit titul?

„Ne, tak na to nekoukám. My nemáme co ztrácet. Chci přemýšlet pozitivně. To znamená, jak na jaře k titulu dojdeme, ne jak ho ztratíme.“



Je zisk titulu pro vás takovým lákadlem, že byste byl ochotný v zimě odmítnout lukrativní nabídky zahraničních klubů, které o vás jistě projeví enormní zájem?

„Teď jsem tady spokojený, prodloužil jsem smlouvu. Chleba se bude lámat asi až v létě. Víc se k tomu nechci vyjadřovat.“