NHL ONLINE: Pastrňák a spol. usilují o druhou výhru. Vancouver - Edmonton

Gólman Bruins Jeremy Swayman startuje druhé kolo play off • profimedia.cz

Útočník Bostonu Morgan Geekie oslavuje trefu v play off společně s parťáky na střídačce • profimedia.cz

Hokejisté Bostonu oslavují úvodní výhru ve druhém kole play off proti Floridě • profimedia.cz

Hokejisté Bostonu se představí podruhé ve druhém kole play off NHL na ledě Floridy a po úvodní výhře 5:1 chtějí přidat další vítězství. Povede se to Bruins? A přidá další gól David Pastrňák. Do akce jde také Vancouver s Filipem Hronkem, který rozehraje sérii proti Edmontonu. ONLINE přenos sledujte na iSport.cz.