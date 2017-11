Kodr v nastavení vystřelil výhru, Příbram přeskočila Pardubice

Pardubice měly první velkou šanci, ale Ladru vychytal brankář Boháč. Naopak v 17. minutě si ve vápně zpracoval míč Grajciar a tvrdou střelou pod břevno poslal Příbram do vedení.

To hosté drželi až do 84. minuty, než míč proletěl vápnem až na Mužíka, který srovnal. Jenže v nastavení rozehrála Příbram rohový kop, centr do malého vápna doletěl ke Kodrovi a mladý stoper hlavou zařídil cenné vítězství.

15. kolo druhé fotbalové ligy:

Pardubice - Příbram 1:2 (0:1)

Branky: 84. Mužík - 17. Grajciar, 90.+2 Kodr. Rozhodčí: Pechanec - Horák, Šimáček. ŽK: Jeřábek, Křapka, Ladra - Skácel. Diváci: 1180.