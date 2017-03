SESTŘIH: Opava – Brno 2:1. Slezané jsou v semifinále MOL Cupu

Fotbalisté druholigové Opavy podruhé v historii postoupili do semifinále domácího poháru. Ve čtvrtfinále MOL Cupu porazili ligovou Zbrojovku Brno 2:1 poté, co otočili skóre ve druhém poločase.

Brno se v závěru prvního poločasu ujalo vedení gólem Jakuba Řezníčka, v 65. minutě ale vyrovnal Jakub Janetzký a o dvanáct minut později rozhodl Jan Schaffartzik. Opava si po vyřazení Plzně připsala další skalp ligového celku a vyrovnala největší úspěch v historii klubu z roku 1993, kdy v semifinále vypadla právě s Brnem.

"Kdybychom už v první půli vedli 2:0, nikdo by se nedivil. Družstvo má svou sílu, dnes to ukázalo a vyhrálo zaslouženě. Pro nás je to krásná odměna. V semifinále už se může stát cokoli," řekl trenér Opavy Roman Skuhravý. "Věnuji výhru své nemocné dceři. Natálko, to je pro tebe," dodal v pozápasovém rozhovoru s ČT Sport.

Tým z nižší soutěže byl naposledy v semifinále poháru v roce 2011, kdy se mezi čtyři nejlepší celky dostala třetiligová Kroměříž, která ve čtvrtfinále vyřadila rovněž Brno.

Opava, která je třetí v tabulce FNL a bojuje o postup do nejvyšší soutěže, už ve 3. minutě trefila břevno zásluhou Kuzmanoviče. Domácí i nadále zaměstnávali obranu soupeře, ale Zapalač ani Smola se neprosadili.

Místo toho v závěru poločasu skóroval Řezníček, který nejprve trefil tyč, ale krátce nato zužitkoval přihrávku Škody a poslal Brno do vedení.

Zbrojovka však v 65. minutě neuhlídala standardní situaci, Opavané vyhráli dva souboje po sobě, Smola sklepl míč k Janetzkému a ten zblízka překonal gólmana. Obrat pak přinesla Schaffartzikova povedená rána z voleje. Po rohovém kopu se k němu odrazil míč na hranici vápna a opavský záložník ho napálil přesně k tyči.

"Rozhodlo nasazení. Věřil jsem, že vedení nás povzbudí, ale to se nestalo a jsem hodně zklamaný. Mrzí mě, že jsme nepostoupili. Naopak Opavě gratuluji k zaslouženému postupu. Já budu muset v kabině hodně kárat," řekl brněnský trenér Svatopluk Habanec.

SFC Opava - Zbrojovka Brno 2:1 (0:1)

Branky: 65. Janetzký, 77. Schaffartzik - 45. Řezníček. Rozhodčí: Berka - Fišer, Vlasjuk. ŽK: Schaffartzik, Kuzmanovič - Pavlík, Tashchy, Melichárek.

Sestavy:



Opava: Fendrich - Simerský, Helebrand (85. Čelůstka), Žídek, Hrabina - Jursa (62. Mozol), Janetzký (75. Grussmann), Zapalač, Schaffartzik - Kuzmanovič, Smola. Trenér: Skuhravý.

Brno: Melichárek - Štohanzl, Pavlík, Vraštil, Lutonský - Sedlák - Litsingi (60. Ashiru), Škoda, Taščij, Přichystal (74. Rybička) - Řezníček. Trenér: Habanec.