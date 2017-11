Vrba po výbuchu: Velká kaňka. Hráči si možná mysleli, že to půjde samo

Jaké jsou vaše bezprostřední pocity po vyřazení?

„Nepostoupili jsme, což není dobře. Myslím, že Slovácko působilo fotbalovějším dojmem, zaslouženě vyhrálo.“

Jak velká kaňka je to na dosavadním skvělém průběhu sezony?

„Velká.“

V sestavě jste udělal hned deset změn, spokojený s řadou hráčů ale být nemůžete, že?

„Určitě ne. Nastoupilo víc hráčů, kteří předtím nehrávali. Bylo vidět, že na tom nejsou nejlépe, soupeř kombinoval lépe, byl důslednější a dravější, fotbalově nás přehrával. I to je důvod, proč je výsledek takový.“

Neprojevil se na vašem mužstvu nedostatek motivace?

„To se musíte zeptat hráčů, jestli měli větší motivaci nebo ne. Jen kvůli tomu, že teď neměli prostor, by měli mít maximální motivaci. Pokud ne, tak je to špatně. Možná si mysleli, že to půjde samo.“

Může pro vás být i tohle utkání pomůckou při skládání týmu pro jaro či příští sezonu?

„Je to soutěžní utkání. Samozřejmě každý vidíme, jak to zvládají, vytvářejí si sami postavení v mužstvu. Uvidím, jak na to budeme reagovat do budoucna. Prohráli jsme zaslouženě, víc se k tomu vyjadřovat nechci.“

Jakou váhu ve vašich očích domácí pohár měl?

„Víte, že můžete postoupit přímo do skupiny Evropské ligy, což Zlín ukázal. Soutěž je to zajímavá.“

V příštím ligovém kole se představíte právě na Slovácku. Jakou reakci od mužstva očekáváte?

„Doufám, že pozitivní. Musíme si uvědomit, že pokud nepřistoupíme k zápasu důsledně a s tím, že odvedeme maximum, můžeme prohrát s kýmkoli. Sami ale víte, že sestava bude jiná.“

