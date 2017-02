Jak Sparta nahradí Dočkala? Z vlastních zdrojů, může změnit i rozestavení

Byl sparťanským dirigentem, hra týmu na něm stála, při jeho absenci vázla. Nyní Bořek Dočkal vyjednává o přestupu s čínským klubem Che-nan Ťien-jie a není k dispozici Letenským v odvetě play off Evropské ligy proti Rostovu. S největší pravděpodobností ze Sparty po tři a půl letech odejde. Jak se Pražané s jeho případnou ztrátou vyrovnají? Trenér Tomáš Požár prozradil, že ve hře je i změna rozestavení například na 4-4-2. Vyzkouší ho už ve čtvrtek v play off Evropské ligy proti Rostovu?

„Změna rozestavení na systém 4-4-2 se nabízí. Jenže každá změna by nesla určitá rizika. Musíme si vyhodnotit, zda dojde ke změně, či zůstaneme u toho, co jsme trénovali v zimě,“ uvedl na předzápasové tiskové konferenci sparťanský kouč.

Zároveň však nastínil, že odveta s Rostovem nebude zkouškou, jak by Sparta mohla hrát bez Dočkala. „Ten zápas bereme velmi vážně, rozhodně to nebude nějaký test. Vzhledem k tomu, jak jsme zaspali v Rostově, tak chceme odčinit to zaváhání vůči fanouškům.“

Jak hodlá Sparta dlouhodobě nahradit místo po svém špílmachrovi? Variant se nabízí víc a všechny jsou z vlastních zdrojů. Na jeho pozici mohou nastoupit Aleš Čermák, Néstor Albiach a dle Požára výhledově i momentálně zraněný Václav Kadlec.

„Hráči na této pozici mají jiný profil, jiné přednosti, ale i nedostatky. Bez Bořka to bude jiné. Kdyby opravdu odešel do Číny, budeme muset hrát jinak. Nahradíme ho spíš týmovostí než individualitou. Tím, že odejde takový hráč, tak může dojít k změně rozestavení,“ připustil Požár s tím, že novou posilu Sparta nehledá. „V tuto chvíli nechceme přivádět do týmu nový element. Tým je dostatečně široký, my jsme ho skládali na dvě soutěže," ujistil hlavní trenér.

Proti Rostovu však zřejmě na taktické změny ještě nedojde. Očekávat lze pouze personální korekce. Jelikož na marodce stále zůstávají Lukáš Mareček, Daniel Holzer a dlouhodobě jsou mimo Tomáš Rosický, Martin Frýdek, Ondřej Zahustel, bude sparťanský realizační tým pracovat s kádrem, který měl k dispozici k prvnímu duelu v Rusku. Nejisté je zařazení Václava Kadlece, který už ale ve středu absolvoval s týmem předzápasový trénink.

Obrana by měla nastoupit ve stejném složení jako v nedělním ligovém zápase s Bohemians, kdy Ondřeje Mazucha v sestavě nahradil Mario Holek. V záloze vedle sebe nastoupí dvojice Lukáš Vácha s Michalem Sáčkem a před nimi by mělo operovat trio Néstor, Čermák, Juliš a místo v útoku zaujme kapitán David Lafata.

V nedělním duelu v Jablonci ale může být už vše jinak. Sparta verze „bez Bořka Dočkala“ se změní. Jakým směrem se vydá a kdo zaujme uvolněné místo ve středu pole, se teprve uvidí.

Předpokládaná sestava Sparty proti Rostovu:

Koubek

Karavajev - Holek - Michal Kadlec - Costa

Vácha - Sáček

Néstor - Čermák - Juliš

Lafata

