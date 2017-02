Necid i Procházka v Evropě končí, Anderlecht zachránil postup v závěru

Českým fotbalistům se v prvních odvetných zápasech play off Evropské ligy nedařilo. Osmanlispor s Václavem Procházkou v sestavě schytal doma porážku 0:3 s Olympiakosem a po venkovní remíze 0:0 v Evropě končí. Bezbrankovou remízu si do Amsterdamu odvezla také Legia Varšava, ale střídající Tomáš Necid porážku neodvrátil a polský celek padl 0:1. Překvapivý postup slaví také APOEL a v samotném závěru slavil také Anderlecht. I přes porážku 0:1 postupuje do další fáze také AS Řím a výhra zajistila další kolo tureckému Besiktasi.