Brabcův Genk v Evropské lize končí, do semifinále jde Manchester, Lyon i Ajax

První dějství duelu Genk - Vigo bylo na větší šance spíše skoupé, v 42. minutě navíc musel hřiště opustit zraněný hostující útočník Guidetti. Po změně stran už se diváci v Belgii dočkali příležitostí i gólů. V 63. minutě poslal hosty do vedení střelou zpoza vápna Sisto, na což po chvíli zareagoval přesnou trefou Trossard. Vigo postoupilo mezi čtyři nejlepší týmy Evropské ligy či předchůdce Poháru UEFA poprvé v historii.



Manchester se dostal proti Anderlechtu do vedení po deseti minutách, když se po Rashfordově přihrávce popáté za posledních šest zápasů v Evropské lize prosadil arménský záložník Mchitarjan. Vzápětí měli další šance Pogba a Lingard, dvakrát ale zasáhl gólman Rubén.

Schalke končí na Ajaxu

V 23. minutě se situace domácím zkomplikovala, když se zranil obránce Rojo. O chvíli později navíc hosté vyrovnali. Tielemans trefil břevno, od kterého se míč odrazil k hráčům bruselského celku a šanci úspěšně zakončil Hanni. Ukončil tak domácí neprůstřelnost Manchesteru v Evropské lize po 308 minutách.Před prodloužením špatně dopadl Ibrahimovic a kvůli zranění kolena musel vystřídat. Přesto svěřenci Josého Mourinha vybojovali postup, ve 107. minutě se do zakončení dostal Rashford a přízemní střelou rozhodl. V soutěži se trefil poprvé od loňského února, kdy při svém debutu skóroval do sítě Midtjyllandu. Manchester prodloužil domácí sérii bez porážky na 27 soutěžních duelů.

Schalke vstoupilo do zápasu s Ajaxem aktivně a už ve třetí minutě nastřelil Meyer tyč. Góly ale padaly až po poločase a Schalke v rozmezí 53. a 56. minuty vyrovnalo stav dvojzápasu. Nejprve po rychlém protiútoku skóroval Goretzka, vzápětí zužitkoval Kolašinacův centr Burgstaller. Oba hráči jsou se třemi trefami nejlepšími střelci klubu v Evropské lize.



Nizozemský celek si utkání ještě více zkomplikoval v 80. minutě, když dostal druhou žlutou kartu Veltman. Domácí přesilovku v prodloužení využili, ve 101. minutě se hlavou trefil po dalším Kolašinacově pasu Caligiuri.



Jenže ani to tradičnímu klubu z Gelsenkirchenu nestačilo, o deset minut později na druhé straně skóroval Viergever a v poslední minutě také Younes. Ajax, do jehož nominace se nevešel Václav Černý, postoupil v evropském poháru do semifinále poprvé od sezony 1996/97.

Penaltové drama přineslo postup Lyonu

Besiktas vedl nad Lyonem od 27. minuty zásluhou Taliscy, za hosty ale po chvíli zareagoval povedeným lobem Lacazette. Pětadvacetiletý útočník se na konci poločasu mohl radovat znovu, jeho pokus ale skončil na tyči.



Do druhého dějství vstoupil turecký klub velmi aktivně a po několika akcích také skóroval, když se podruhé v zápase prosadil Talisca. V závěru oběma týmům pomohla branková konstrukce, a tak se i v Istanbulu prodlužovalo.



Ani nastavený čas ale nepřinesl rozuzlení a rozhodnout musely penalty. Až v sedmé sérii zaváhal domácí stoper Tošič, jehož pokus zneškodnil gólman Lopes, na druhé straně ale přestřelil Jallet. Hned vzápětí neproměnil penaltu také druhý stoper Besiktase Mitrovič a postup Lyonu následně stvrdil Gonalons.

Odvetná utkání čtvrtfinále fotbalové Evropské ligy:



Genk - Celta Vigo 1:1 (0:0)

Branky: 67. Trossard - 63. Sisto. Rozhodčí: Collum (Skot.). První zápas 2:3, postoupilo Vigo.



Manchester United - Anderlecht Brusel 2:1 po prodl. (1:1, 1:1)

Branky: 10. Mchitarjan, 107. Rashford - 32. Hanni. Rozhodčí: Mallenco (Šp.). První zápas 1:1, postoupil Manchester.



Schalke - Ajax Amsterodam 3:2 po prodl. (2:0, 0:0)

Branky: 53. Goretzka, 56. Burgstaller, 101. Caligiuri - 111. Viergever, 120. Younes. Rozhodčí: Hategan (Rum.). ČK: 80. Veltman (Ajax). První zápas 0:2, postoupil Ajax.



Besiktas Istanbul - Lyon 2:1 po prodl. (2:1, 1:1), pen. 6:7

Branky: 27. a 58. Talisca - 34. Lacazette. Rozhodčí: Mažič (Srb.). První zápas 1:2, postoupil Lyon.