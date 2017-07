Uhrin po postupu: Pořád máme velké výkyvy. Těší se na Komličenka

Velmi dobrý výkon v první půli a jasný postup do třetího předkola Evropské ligy přes irský celek Shamrock Rovers po výhrách 3:2 v Irsku a 2:0 doma. Generální sportovní manažer a trenér Mladé Boleslavi Dušan Uhrin mladší mohl být spokojen. Blížil se výkon v prvním poločase ideálu? „Ne, protože výkyvy jsou pořád veliké,“ zdůraznil Uhrin. V pátek by mu do týmu navíc měly přibýt dvě nové tváře – ruský útočník Nikolaj Komličenko a ázerbájdžánský reprezentační brankář Kamran Agajev.

Byl to pohodový postup?

„Chtěli jsme hned ze začátku rozhodnout, proto jsme hráli útočný fotbal. Povedlo se nám to, v první půli jsme měli spoustu šancí. Vedli jsme 2:0. Druhou jsme zbytečně polevili, soupeři jsme nabídli dvě obrovské šance, hned na začátku, pak na úplném konci. Jsem rád, že jsme to uhráli do úspěšného postupu.“

Blížil se výkon v prvním poločase ideálu?

„Máme velké výkyvy. V první půli jsme hráli opravdu dobře, kontrolovali jsme hru, měli jsme tam hodně příležitostí. Chtěli jsme utkání rozhodnout, to se nám povedlo. Jestli se to ale blížilo ideálu? Neblížilo, protože výkyvy jsou pořád veliké. Jsme pořád na začátku. Když mají hráči plnou koncentraci, vydrží dělat to, co do nich vštěpujeme. Když koncentrace poleví, nedělají to, co trénujeme.“

Především druhý gól byl po skvělé kombinaci, že?

„Všechny naše šance byly po kombinaci. Snažíme se dát míč na zem a dostat ho co nejrychleji do branky. Myslím, že se nám to zatím daří, góly dáváme. Minule jsme dostali dva góly, to bychom chtěli eliminovat. Teď obrana hrála zodpovědně, byla důrazná, nevypadalo to složitě, ale jejich útočníci a křídla s balonem umí. Shaw by v naší lize patřil určitě mezi lepší útočníky.“

Prezident klubu Josef Dufek v České televizi prozradil, že přijde ruský útočník Nikolaj Komličenko a ázerbájdžánský reprezentační brankář Kamran Agajev. Jste spokojen s těmito novými tvářemi?

„Na hrot máme jen Golgola (Mebrahta), takže tam potřebujeme posílit. Komličenko hrál za Liberec, teď hrál proti Slavii za Krasnodar, hrál velice dobře. Bude posilou, útočných hráčů není nikdy dost. Kromě Komličenka budeme zkoušet i jednoho útočníka z Austrálie. Pak jsme chtěli posílit na postu brankáře, kdyby se něco stalo. Máme dva dobré brankáře, chtěli jsme mít tři. Nemůžeme spát, mužstvo potřebujeme pořád doplňovat a vytvářet konkurenci. S hráči, které máme, jsem spokojen.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 9. Chramosta, 31. Mebrahtu Hosté: Sestavy Domácí: Diviš – Pauschek, Da Silva, Čmovš, Fleišman – Rada, Mareš (77. Jánoš) – Přikryl, Matějovský (C) (83. Magera), Chramosta (64. Fabián), Mebrahtu Hosté: Chencinski – Madden, Lopes, Webster, Byrne (67. Bone) – Clarke, McAllister (75. Connolly), Finn (C), Miele (72. Boyd) – Burke – Shaw Karty Domácí: Čmovš, Přikryl Hosté: Shaw, Webster Rozhodčí Kruašvili – Chigogidze, Todria (všichni Gruzie) Stadion Adidas Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 4727 diváků