S Villarrealem se dá hrát, ale nezvládli jsme to, mrzí Sýkoru

Slávisté před zápasem s Villarrealem oslavili 125. výročí od založení klubu, pomyslný narozeninový dort jim ale po prohře 0:2 dost zhořkl. Záložník sešívaných Jan Sýkora i přes prohru nepanikaří. Tlak, který český mistr na španělský celek vyvinul ve druhém poločase chce přenést do nedělního ligového šlágru s Plzní, výkon ze druhé pětačtyřicetiminutovky mu dodává i sebevědomí do bojů o postup ze skupiny A, v níž je Slavia třetí, o dva body za Astanou.

Je výsledek velkým zklamáním?

„Po vývoji toho druhého poločasu určitě. První půli jsme zahráli podprůměrně, byli jsme ustrašení, ale ve druhé půli jsme valili. Mrzí nás to i z toho pohledu, že jsme si ověřili, že s nimi jde hrát, ale nezvládli jsme to.“

Co si z tohoto zápasu vzít vzhledem k nadcházejícímu těžkému utkání v lize?

„Kdybychom si vzali to zklamání z výsledku, tak bychom to asi moc daleko nedotáhli. Bude pro nás dobré, když si do neděle přeneseme ten výkon z druhého poločasu.“

Je těžší vytvořit si tlak a šance proti velkému evropskému týmu, jako je Villarreal, než proti ligovým soupeřům?

„Hlavně se musíte přeorientovat na jiný způsob hry. V prvním poločase jsme proti nim jen bránili a vyráželi do brejků. Pak sem přijede třeba Brno a proti tomu zase musíte tvořit. Věřím, že máme dost kvalitní a zkušené mužstvo, abychom si s takovými změnami hry poradili a v neděli to zvládli.“

Nemrzí vás, že porážka pokazila i oslavy 125 let od založení?

„To taky, ale hlavně nás mrzí to, že jsme prohráli, i když jsme věděli, že na Villarreal máme a můžeme uhrát dobrý výsledek. Slavnostnější atmosféra nebyla moc cítit, ale fanoušci vytvořili skvělou kulisu, za to jim děkujeme.“

Jak vidíte své postupové šance?

„Teď se to určitě zkomplikovalo, ale čekají nás ty nejdůležitější zápasy ve skupině. Jestli chceme postoupit, budeme je muset zvládnout.“

Zbývá týmu s končícím nabitým podzimem ještě dost sil?

„Určitě, tím, že trenéři rozkládají zátěž do celého týmu, je to pro nás lepší, než kdyby hrála jedna jedenáctka všechno. Ne z pohledu sehranosti, ale máme víc sil do zápasu jako byl tento, nebo nedělní s Plzní.“