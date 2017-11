Bílek míří do vedení Slavie. Třeba půjdu na kobereček, smál se Šilhavý

Pohled na choreografii ke 125. výročí založení Slavie, do níž se zapojil celý stadion • Twitter SK Slavia Praha

Slavia před zápasem s Villarrealem (0:2) ku příležitosti 125. výročí založení ocenila své legendy, došlo ale i na velké loučení. Kapitán týmu Jiří Bílek po podzimní části sezony pověsí kopačky na hřebík a přidá se do slávistického představenstva, v němž bude působit jako sportovní poradce. Brzy se tak stane de facto jedním z nadřízených svého současného kouče Jaroslava Šilhavého.

Slávistický trenér ocenil přínos týmového lídra na pozápasové tiskovce. "Jirka je především lidsky vynikající kluk. Sice ještě nemá zkušenosti, ale má chuť, je jen na něm, jak to bude brát vážně a jak se bude vzdělávat. Jak ho znám, bude pro sportovní úsek Slavie prospěšný," chválil Bílka šestapadesátiletý kouč.

Slávistický kapitán, který v sobotu oslaví 34. narozeniny, byl už od jarní části minulé sezony odsouzen pouze k roli náhradníka, přes Simona Deliho, Michaela Lüftnera a nyní Jakuba Jugase se do sestavy dostával jen sporadicky. V aktuálním ročníku nastoupil jen třikrát - v prvním kole HET ligy proti Teplicím a v obou utkáních Slavie v MOL Cupu proti Třinci a Jihlavě.

"Jirka už ani neměl touhu jít někam dohrávat kariéru," řekl Šilhavý. "Chce se věnovat klubu, práci, managementu. Ale to ohlášení na hřišti, že bude v představenstvu, to bylo z čistého nebe. Přesně ani nevím, co bude zastávat. Jestli bude můj nadřízený, třeba půjdu zítra na kobereček," smál se trenér úřadujících mistrů.

Jiří Bílek přišel do Slavie před třemi lety z polské Zaglebie Lubin, s kapitánskou páskou na ruce zažil záchranářské boje i letní oslavy ligového titulu. Ten si už v roce 2006 užil s Libercem, z roku 2010 má i titul z 2. bundesligy s Kaiserslauternem.

