Krmenčík i Lüftner jsou v sestavě kola Evropské ligy. S nimi i gólman, co vychytal Slavii

Krmenčík byl dokonce nejlépe hodnoceným hráčem kola. Ze dvou střeleckých pokusů vytěžil dvě branky, navíc přidal asistenci u gólu Aleše Čermáka. V celkovém statistickém hodnocení soutěže se posunul na 37. místo mezi všemi hráči a na dvanácté mezi útočníky. Nejlépe hodnocený je po čtyřech kolech Sergio Canales ze San Sebastianu.

Proti Zlínu se blýskl i reprezentační stoper Lüftner. Vedle vítězného gólu zaujal také šesti odvrácenými míči a pěti vyhranými vzdušnými souboji.

Do ideální sestavy se dostal také brankář Villarrealu Mariano Barbosa, který vychytal výhru 2:0 na hřišti pražské Slavie. Statistici UEFA mu napočítali šest zásahů.

Český fotbal měl zástupce v ideálních sestavách ve třech z dosavadních čtyř kol. V prvním to byl Eduard Sobol ze Slavie, ve 2. kole ho následovali spoluhráč Michael Ngadeu a Jan Kopic z Plzně.

Ideální sestava 4. kola podle uefa.com:

Mariano Barbosa (Villarreal) - Peter Ankersen, Michael Lüftner (oba Kodaň), Marvin Baudry (Waregem), Alberto de la Bella (San Sebastian) - Memphis Depay (Lyon), Sergio Canales (San Sebastian), Dominik Prokop (Austria Vídeň), Zoran Tošič (Partizan) - Michael Krmenčík (Plzeň), Júja Ósako (Kolín nad Rýnem)

Introducing the #UEL Team of the Week, decided by the @FedExEurope Performance Zone ⚽️💪



➡️ https://t.co/RGJMzChxms … pic.twitter.com/iUAlLMmCDh