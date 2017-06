Nedvěd před finále LM varuje před střechou: Real je můj osudový soupeř

Má nabito. V sobotu ho s Juventusem čeká finále Ligy mistrů, které ne a ne pořád vyhrát. Navíc honí s dalšími megakluby českou hvězdu Patrika Schicka a zdá se, že úspěšně. Během náročného týdne si navíc odskočil do Čech, na finále McDonald’s Cupu. Hlavou už však byl v Cardiffu, kde se bude hrát poprvé v historii Champions League pod zataženou střechou. „Velšští ragbisté říkali, že to není žádná sranda, protože na stadionu to dělá daleko větší vlhkost a víc se potíte,“ varuje viceprezident Juventusu.

Už to s vámi šije před sobotou?

„Očekávání je velké, jistě víte, že na vítězství čekáme už 21 let. Naposledy vyhrál Juventus tuhle soutěž v roce 1996, a to už je nějaký pátek. Pak jsme sice byli párkrát ve finále, ale nikdy se nám nepodařilo ho vyhrát, proto jsou ta očekávání tak obrovská. Ale vidím na mužstvu, že je maximálně koncentrované, absolutně v klidu bez nějakého tlaku. Spíš v něm panuje nadšení, euforie, kterou musíme brzdit, aby to klukům vydrželo do soboty.“

A vaše šance ve finále?

„Myslím, že určité šance máme, ty má ale Juventus vždycky. Navíc finálové zápasy jsou trošku zvláštní a nikdy se v nich neví.“

Berete Real jako vašeho osudového soupeře?

„Vlastně ano, asi v tom, že kvůli nim nebo vlastně mně samotnému jsem nemohl tenkrát hrát finále Ligy mistrů (v odvetě semifinále s Realem dostal třetí ŽK). Ale máme s ním celkem pozitivní bilanci, tak doufám, že na to v sobotu navážeme. Hrál snad patnáctkrát finále a jedenáctkrát ho vyhrál, to je neskutečné. Dá se říct, je to asi nejlepší klub světa, protože má fantastickou sbírku trofejí. Vyhrává je jako na běžícím páse, bude to pro nás hodně těžké, ale myslím, že to bude vyrovnané finále.“

Jak vůbec vy osobně prožíváte velká utkání na tribuně?

„No, kolikrát už mi bylo špatně... (smích) Manželka mi říká, že mě jednou trefí. Je to daleko těžší, než když je člověk na hřišti. Nevydržím sedět, zvedám se, chodím, uvolňuju se. Koukám teď sice na fotbal z pohledu funkcionáře, ale pořád vím, kde se udělala chyba nebo kde ten hráč mohl udělat něco jinak. Stojí to ale strašné psychické síly, na hřišti to bylo daleko jednodušší.“

Co vůbec říkáte na to, že se bude v Cardiff u hrát pod zataženou střechou? Že už do fotbalu zasahuje současná situace ve světě...

„Kdyby šlo jen o fotbal, to by ještě jakžtakž šlo. Ovlivňuje to hlavně náš každodenní život, člověk se nemůže cítit bezpečně. Každý by měl přidat ruku k dílu už tím, že si budeme všímat věcí kolem sebe, bez toho to nejde. Na tu střechu jsme se ptali i velšských ragbistů, kteří tam hrají, a ti říkali, že to není žádná sranda, protože na stadionu to dělá daleko větší vlhkost a víc se potíte. Ale stadion je sám o sobě krásný, bude sedmdesát tisíc lidí na tribuně, opravdový svátek fotbalu, a proti sobě budou stát dvě mužstva, které si zaslouží tam být, protože předváděla v sezoně velké výkony.“

