První senzace! Rangers vypadli s Lucemburčany, ostatní favorité slaví

Outsider skolil Rangers a slaví první výhru v Evropě

Čtyřiapadesátinásobný skotský šampion jen podtrhl svůj velký úpadek, který začal krachem klubu v roce 2012. Po návratu do nejvyšší soutěže a třetím místu v uplynulém ročníku se zdálo, že se Rangers opět dostávají na vrchol, ale vypadnutí s lucemburským outsiderem znamená nejhorší výsledek v evropských pohárech v historii klubu.

Vyřazení mohli v závěru ještě odvrátit Josh Windass a Kenny Miller, oba ale trefili jen konstrukci branky. Předtím se to za stavu 0:0 povedlo i Niku Kranjčarovi. Následně byl na druhé straně v zakončení přesný Emmanuel Francoise a o postupu rozhodl z přímého kopu Sebastian Thill. Niederkorn dal v jediném utkání více branek než v předchozích třinácti pohárových duelech dohromady.

Pro Niederkorn, který v minulé sezoně lucemburské ligy skončil až čtvrtý, to byla první výhra ze 14 utkání na evropské pohárové scéně.

Odvetné zápasy 1. předkola fotbalové Evropské ligy:

Balzan (Malta) - Videoton Székesfehérvár 3:3 (1:2), první zápas 0:2, postoupil Videoton, Niederkorn (Luc.) - Glasgow Rangers 2:0 (0:0), první zápas 0:1, postoupil Niederkorn.

VIDEO: Podívejte se na oba góly z utkání Niederkornu s Rangers

Absolute scenes at the end of Progress - Rangers https://t.co/nuaV9ewoEx — Tomasz Mortimer (@TMortimerFtbl) July 4, 2017

Favorité v Lize mistrů se trápili, přesto postupují

Do prvního předkola Ligy mistrů nevstoupil žádný český hráč. Maltské Hibernians dokázalo po domácí výhře zvítězit i na hřišti estonského Infonetu Tallinn.

Podobně si vedl i Vikingur v Kosovu, naopak TNS muselo napravit překvapivou domácí porážku s gibraltarskou Europou, což se mu nakonec podařilo a v prodloužení si zajistilo postup. Kromě nich slaví i arménský Alaškert a severoirský Linfield, kteří stvrdili postup remízou na hřištích trpaslíků z Andorry a San Marina.

Odvetné zápasy 1. předkola fotbalové Ligy mistrů:

FCI Tallinn - Hibernians (Malta) 0:1 (0:0), první zápas 0:2, postoupili Hibernians, Trepca (Kos.) - Víkingur Göta (Faer. ostr.) 1:4 (0:2), první zápas 1:2, postoupil Víkingur, Europa FC (Gibr.) - The New Saints (Wal.) 1:3 po prodl. (0:2, 1:0), první zápas 2:1, postoupili The New Saints, La Fiorita (San Marino) - Linfield (Sev. Ir.) 0:0, první zápas 0:1, postoupil Linfield, FC Santa Coloma (And.) - Alaškert Jerevan 1:1 (0:1), první zápas 0:1, postoupil Alaškert.