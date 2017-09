Jak vzdělává mládež Arsenal? Důraz na charakter a přístup profesionála

Mnoho fotbalových talentů cestuje po stážích napříč Evropou. Kluby si hráče zvou, aby jim ukázaly, jak to u nich chodí. Pokud hráč udělá dojem, existuje reálná šance, že by mohl i přestoupit. Ne každý však má možnost, aby zamířil rovnou do akademie, kde by rostl po boku těch nejlepších.

I proto v Arsenalu rozjeli projekt, věnovaný nadaným dětem v rozmezí 9 až 15 let, které se snaží už odmala rozvíjet. Nejen po fotbalové stránce, ale i co se týká charakteru, ctění klubových hodnot či vedení způsobu života po vzoru pravého profesionála.

„Arsenal má tyto kempy zhruba ve 40 zemích po celém světě, ať už se jedná o Dubaj či Hongkong. Princip spočívá v tom, že se klub snaží děti učit podle svých hodnot, které dodržují i hráči prvního týmu. Hlavní myšlenkou je, že kromě skvělých fotbalistů musí na tréninku vyrůstat rovněž dobří lidé,“ říká Tomáš Pravenec ze společnosti Sport Invest, která zastupuje brankáře Petra Čecha a pět mladých fotbalistů v Londýně doprovázela.

Dostat se do Arsenal Soccer School není zas tak snadné. Prvním bodem je ukázat se v jednom ze 40 kempů a doufat, že vás trenéři doporučí. V Česku však tento kemp ještě není, ale právě díky Čechovi a jeho letní Fotbalové škole se podařilo domluvit, aby ti nejlepší do Londýna mohli jet také.

Co čtyři české brankáře a jednoho slovenského útočníka po příletu čekalo? Jako první přišlo na řadu rozdělení do skupin. Hráči na stejných pozicích trénovali spolu. A tak vznikla i česká čtyřčlenná družina brankářů, kteří byli na kempu jediní.

Celých pět dní strávili účastníci ve školním areálu poblíž hlavního města Anglie. Obrovské travnaté plochy, jídelna, ubytovací prostory, učebny, sportoviště pro doplňkové sporty, tohle všechno mělo dohromady 80 dětí k dispozici. A zaměstnanci Arsenalu dostupné pomůcky náležitě využili.

„Tréninky byly opravdu pestré. Kluci pomalu ani neměli možnost při nich vychladnout, neustále byli v zápřahu,“ popisuje Pravenec, patron československé výpravy. „Trenéři na hráče neustále mluvili a nahlas je opravovali, když nedělali cvičení správně. Když se něco nepovedlo, nekřičeli. Pouze když si všimli, že někteří své povinnosti flákají, přišlo důrazné varování, že takhle by to v Arsenalu nešlo. Drží se hesla, že můžete za zápas zkazit klidně sto kliček, ale nikdy nesmíte nic vypustit.“

Trénink pod vedením několika trenérů je různorodý. Záleží, do jaké skupiny hráčů patříte. Jste-li brankář, připravte se na pilování zákroků pomocí pružiny, která je přivázaná u tyčky a působí jako odpor při snaze natáhnout se pro míč.

Častým prvkem je video. Brankáři cvičili s GoPro kamerami a trenéři po tréninku hráčům ukazovali, co při jakých situacích dělali špatně. Navíc jim radil kouč, který má za sebou bohaté zkušenosti. Během týdne se denně stará o brankáře v akademii Arsenalu a jednou týdně absolvuje trénink s Petrem Čechem.

Ofenzivní hráči měli dril zaměřený na převzetí balonu prvním dotykem a snažili se naučit, jak si při převzetí přihrávky vytvořit výhodu oproti bránícímu soupeři. Útočníci kromě klasické střelby z jakékoliv pozice dostávali rady, jak poznat, kam přesně spoluhráč míč pošle, už z jeho postavení před centrem, aby zbytečně nepodbíhali přihrávky do vápna.

Velké finále přišlo v předposlední den, kdy se 80 dětí rozdělilo na tři týmy. Ty si zahrály utkání proti jedné z nejlepších akademií v Londýně. Kdo by se těšil na typický ostrovní fotbal plný skluzů, centrů a drsných soubojů, moc by si zápasy neužil.

„Bylo neuvěřitelné, jak tři týmy z akademie hrály naprosto stejný a propracovaný fotbal na jeden dotek, hráči plnili taktiku do puntíku. Vůbec by vás nenapadlo, že je to anglický tým,“ říká Pravenec, který zápasům přihlížel.

Tato akademie však nefunguje jako klasická mládež například ve Spartě a Slavii. Hráči spolu tři až čtyři dny v týdnu trénují, ale jejich tým nehraje žádnou soutěž. O víkendu si občas zahrají pouze přátelské zápasy. Do ostrých utkání se hráči dostanou, až když dovrší osmnáct let.

Kdo by čekal, že se pět dní pouze kopalo do míče, je na omylu. V okamžiku, kdy hráči vyzuli kopačky, přešlo se na vzdělávací formu. Ta probíhala formou prezentací a hráčům experti vštěpovali, jak se správný profesionál v Arsenalu chová.

Kromě apelu na charakter proběhla i přednáška na téma životospráva. Jaké potraviny jsou dobré a kterým se vyhýbat. Jak je užitečné se stravovat po malých dávkách a nepřejídat se. Došlo i na praktické rady. Trenéři se snažili účastníky kempu naučit rychlé pokrmy, které jsou vhodné před tréninkem, po tréninku a jejich příprava není náročná ani pro devítiletého chlapce.

V podobném duchu se nesl celý pětidenní pobyt. Klasická anglická snídaně musela jít bokem, hráči měli k dispozici lehká jídla, k nim čaj a trochu džusu, aby neměli problém s tréninkem. „Naši kluci z toho byli trochu v šoku,“ přiznává Pravenec. „Doma jsou zvyklí si občas dát colu, tady za pět dní nepřišli ani jednou do styku se slazeným nápojem. Jediné, co znali, byla pouze voda.“

Teď se čeká, jaká zpětná vazba z Ostrovů pro pětičlennou skupinku dorazí. Podle ohlasů zanechali u anglických trenérů dobrý dojem. „Co se týká čtyř brankářů, řekli nám, že by byla velká škoda, kdyby se do Anglie znovu nevrátili a nezkusili si aspoň stáž v nějakém klubu,“ říká Pravenec.

Bude mít Petr Čech v Premier League českého nástupce? Pokud mladí hráči nesleví a vezmou si pětidenní dril v Londýně k srdci, šanci mít možná budou.